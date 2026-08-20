Премьер: в результате атаки рф уже 40 пострадавших, в Борисполе удар по продовольственным складам и объектам Красного Креста

Ночная массированная атака рф на Киев и область продолжалась почти 9 часов, в Борисполе был нанесен удар по продовольственным складам и объектам "Красного креста", в результате вражеской атаки известно о 13 погибших и 40 пострадавших, сообщил в четверг Премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.

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"По состоянию на эту минуту над ликвидацией последствий ночной атаки по всей стране работают 462 спасателя ГСЧС и 116 единиц спецтехники. Ночная атака на Киев и область продолжалась почти 9 часов: десятки ракет и реактивных дронов. Есть попадания в жилые дома и детскую больницу. По состоянию на эту минуту известно как минимум о 13 погибших. Искренние соболезнования родным и близким. Еще 40 человек получили ранения, им оказывается необходимая помощь", — сообщил Корецкий.

В Борисполе был нанесен удар по продовольственным складам и объектам "Красного креста". Спасатели продолжают тушить пожары — отметил Премьер.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, "во время атаки врага было повреждено еще одно из административных зданий Главного управления ГНС в Киеве. К счастью, люди не пострадали". И. о. главы ГНС Леся Карнаух отметила, что в здании выбиты окна, поврежден фасад.

Киев и Киевская область. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Полиция Киевской области также показала последствия ночной атаки рф, отметив, что в области погиб мужчина, восемь человек пострадали.

"В Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, 8 автомобилей, складские помещения и АЗС. Телесные повреждения получили шестеро граждан. В Броварском районе погиб 60-летний мужчина, еще два человека пострадали. Поврежден промышленный объект", — указали в полиции.

Киевская область. Фото: t.me/kyivregionpolice

Также, со слов Премьера, ночью была атакована гражданская инфраструктура в Одесской и Черниговской областях.

В ГСЧС указали, что в Одесской области пожарные ликвидировали последствия российской атаки, в результате которой, в частности, загорелись два прицепа грузовых автомобилей с продуктами питания.

Одесская область. Фото: t.me/dsns_telegram

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