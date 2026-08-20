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Прем'єр: через атаку рф уже 40 постраждалих, у Борисполі удар по продуктових складах і об'єктах Червоного Хреста

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

Російська атака на Київщину тривала майже дев’ять годин і забрала життя 13 людей, ще 40 постраждали. У Борисполі пошкоджено склади та об’єкти Червоного хреста.

Прем'єр: через атаку рф уже 40 постраждалих, у Борисполі удар по продуктових складах і об'єктах Червоного Хреста

Нічна масована атака рф на Київ та область тривала майже 9 годин, у Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста", внаслідок ворожої атаки відомо про 13 загиблих, 40 постраждалих, повідомив у четвер Прем'єр-міністр Сергій Корецький у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Станом на цю хвилину над ліквідацією наслідків нічної атаки по всій країні працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спецтехніки. Нічна атака на Київ і область тривала майже 9 годин: десятки ракет і реактивних дронів. Є влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на цю хвилину відомо про щонайменше 13 загиблих. Щирі співчуття рідним і близьким. Ще 40 людей отримали поранення, їм надається необхідна допомога", - повідомив Корецький.

У Борисполі був удар по продуктових складах та обʼєктах "Червоного хреста". Рятувальники продовжують гасити пожежі

- зазначив Прем'єр.

Як повідомили у Державній податковій службі, "під час атаки ворога пошкоджено ще одну з адмінбудівель Головного управління ДПС в Києві. На щастя, люди не постраждали". В. о. голови ДПС Леся Карнаух зазначила, що в будівлі вибиті вікна, пошкоджено фасад.   

Київ та Київська область. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Поліція Київщини також показала наслідки нічної атаки рф, зазначивши, що в області загинув чоловік, восьмеро людей постраждали.

"На Бориспільщині пошкоджено 14 приватних будинків, 8 автомобілів, складські приміщення та АЗС. Тілесні ушкодження отримали шестеро громадян. У Броварському районі загинув 60-річний чоловік, ще двоє людей постраждали. Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт", - вказали у поліції.

Київська область. Фото: t.me/kyivregionpolice

Також, зі слів Прем'єра, вночі атакована цивільна інфраструктура на Одещині та Чернігівщині.

У ДСНС вказали, на Одещині вогнеборці ліквідували наслідки російської атаки, де внаслідок удару у тому числі спалахнули два причепи вантажних автомобілів із продуктами харчування. 

Одеська область. Фото: t.me/dsns_telegram

росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, вбила 13 людей у Києві та області - Зеленський про нічну атаку рф20.08.26, 09:37 • 1558 переглядiв

Юлія Шрамко

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