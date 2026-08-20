росія атакувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою, вбила 13 людей у Києві та області - Зеленський про нічну атаку рф

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану атаку рф на Україну, вказавши, що ворог масовано вдарив по Києву та області, на Одещині атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру, пише УНН.

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"З ночі тривають роботи наших екстрених служб на місцях російських влучань. Масований був удар – росіяни довго готувалися і комбінували балістику різних типів, крилаті ракети й дрони так, щоб якомога сильніше пошкодити цивільну інфраструктуру. Є руйнування в Києві та області, на Одещині та Чернігівщині", - зазначив Зеленський у соцмережах.

У столиці, з його слів, пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйнували верхні поверхи, також дитячу лікарню та школу. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

"Станом на зараз відомо, що цей російський удар забрав життя 12 людей у Києві, є загибла людина в області. Співчуття всім рідним та близьким. Ще близько 40 людей поранені" - вказав Президент.

"На Одещині ворог атакував дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині – газову інфраструктуру. Дякую всім рятувальникам, медикам, поліцейським і комунальникам, які з перших хвилин допомагають людям", - написав Зеленський.

Жертвами масованої російської атаки на Київ стали вже 12 людей