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россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой, убила 13 человек в Киеве и области - Зеленский о ночной атаке рф

Киев • УНН

 • 2294 просмотра

россия атаковала Киев, Одесскую и Черниговскую области баллистическими ракетами, ракетами и дронами. В столице погибли 12 человек, ещё один — в области, около 40 получили ранения.

россия атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой, убила 13 человек в Киеве и области - Зеленский о ночной атаке рф

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную атаку рф на Украину, указав, что враг массированно ударил по Киеву и области, в Одесской области атаковал дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области — газовую инфраструктуру, пишет УНН.

Детали

"С ночи продолжается работа наших экстренных служб на местах российских попаданий. Удар был массированным — россияне долго готовились и комбинировали баллистические ракеты разных типов, крылатые ракеты и дроны, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру. Есть разрушения в Киеве и области, в Одесской и Черниговской областях", — отметил Зеленский в соцсетях.

В столице, по его словам, повреждены жилые дома, в частности многоэтажка, где разрушены верхние этажи, а также детская больница и школа. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

"По состоянию на сейчас известно, что этот российский удар унес жизни 12 человек в Киеве, есть погибший человек в области. Соболезнования всем родным и близким. Еще около 40 человек ранены", — указал Президент.

"В Одесской области враг атаковал дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, в Черниговской области — газовую инфраструктуру. Спасибо всем спасателям, медикам, полицейским и коммунальщикам, которые с первых минут помогают людям", — написал Зеленский.

Жертвами массированной российской атаки на Киев стали уже 12 человек20.08.26, 08:20 • 16603 просмотра

Юлия Шрамко

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