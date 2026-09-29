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Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»

Киев • УНН

 • 10813 просмотра

РФ начала скрытую мобилизацию, заявил Роберт «Мадьяр». До конца 2026 года Москва может дополнительно привлечь до 300 тысяч военнослужащих.

Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»

Россия начала скрытую мобилизацию и до конца года может дополнительно отправить на фронт до 300 тысяч человек. Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил в интервью The Telegraph, пишет УНН.

Подробности

По его словам, уже в октябре украинские военные ожидают существенного увеличения численности личного состава российских войск на фронте.

Бровди отметил, что новых людей Россия может отправлять непосредственно на передовую практически без надлежащей подготовки.

Украина готовилась к такому сценарию

Командующий СБС подчеркнул, что Украина ожидала возможного увеличения Россией количества военнослужащих и заранее готовилась к такому развитию событий.

По оценке Бровди, до конца 2026 года Россия может дополнительно привлечь к боевым действиям против Украины до 300 тысяч человек.

россия уже начала дополнительную мобилизацию — Зеленский28.09.26, 21:35 • 20173 просмотра

Степан Гафтко

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