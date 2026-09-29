Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»

Россия начала скрытую мобилизацию и до конца года может дополнительно отправить на фронт до 300 тысяч человек. Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил в интервью The Telegraph, пишет УНН.

Подробности

По его словам, уже в октябре украинские военные ожидают существенного увеличения численности личного состава российских войск на фронте.

Бровди отметил, что новых людей Россия может отправлять непосредственно на передовую практически без надлежащей подготовки.

Украина готовилась к такому сценарию

Командующий СБС подчеркнул, что Украина ожидала возможного увеличения Россией количества военнослужащих и заранее готовилась к такому развитию событий.

По оценке Бровди, до конца 2026 года Россия может дополнительно привлечь к боевым действиям против Украины до 300 тысяч человек.

россия уже начала дополнительную мобилизацию — Зеленский