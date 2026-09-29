Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»
Киев • УНН
РФ начала скрытую мобилизацию, заявил Роберт «Мадьяр». До конца 2026 года Москва может дополнительно привлечь до 300 тысяч военнослужащих.
Россия начала скрытую мобилизацию и до конца года может дополнительно отправить на фронт до 300 тысяч человек. Об этом командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил в интервью The Telegraph, пишет УНН.
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По его словам, уже в октябре украинские военные ожидают существенного увеличения численности личного состава российских войск на фронте.
Бровди отметил, что новых людей Россия может отправлять непосредственно на передовую практически без надлежащей подготовки.
Украина готовилась к такому сценарию
Командующий СБС подчеркнул, что Украина ожидала возможного увеличения Россией количества военнослужащих и заранее готовилась к такому развитию событий.
По оценке Бровди, до конца 2026 года Россия может дополнительно привлечь к боевым действиям против Украины до 300 тысяч человек.
россия уже начала дополнительную мобилизацию — Зеленский28.09.26, 21:35 • 20173 просмотра