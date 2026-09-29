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Financial Times

Как россияне сделали свои "Герани" ещё опаснее и почему новая система лучше работает днём

Киев • УНН

 • 10354 просмотра

Модификация «Герань-5 К5» получила DSMAC для навигации без спутникового сигнала. Днём система работает точнее, чем ночью.

Как россияне сделали свои "Герани" ещё опаснее и почему новая система лучше работает днём

россияне модернизировали реактивные ударные дроны "Герань-5", добавив систему, которая помогает им ориентироваться даже без спутниковой навигации и делает их более устойчивыми к воздействию РЭБ. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Telegram-канал "Полковник ГШ", пишет УНН.

Детали

Новую модификацию назвали "Герань-5 К5". На ней обнаружили модуль "Сусанин" — систему оптико-электронной навигации DSMAC. Она сравнивает изображения местности с камеры дрона с эталонными спутниковыми снимками и по ним определяет его координаты.

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Благодаря этому дрон может продолжать ориентироваться даже при отсутствии спутникового сигнала. В то же время DSMAC не является полноценной заменой спутниковой навигации из-за более низкой точности и фактически выполняет роль резервной системы.

Почему днем "Герань" ориентируется лучше

Работа DSMAC сильно зависит от того, насколько хорошо камера "видит" местность. На точность влияют освещение, время года и даже длина теней в разное время суток. Ночью система работает заметно хуже, если отсутствует дополнительное освещение или специальная обработка изображения.

Сама технология не нова. Аналогичную систему россияне используют на крылатых ракетах Х-101, а системы такого типа ранее появились на американских Tomahawk.

При этом подобные решения применяет и Украина. В частности, системы навигации такого типа устанавливают на украинские ударные беспилотники средней и большой дальности.

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Степан Гафтко

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