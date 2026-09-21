россия планирует нарастить производство дронов: Politico узнало подробности

россия планирует расширить производство углеродного волокна, которое используют для изготовления корпусов беспилотников, что может помочь рф нарастить производство дронов. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, речь идет о расширении завода "Алабуга-Волокно" государственной подсанкционной компании "росатом" в Татарстане. Новую производственную линию планируют использовать для ежегодного изготовления до 500 тонн углеродного волокна военного класса для аэрокосмической отрасли. Этот легкий и прочный материал применяют для строительства планера беспилотника.

"По оценкам одного эксперта, увеличение производства приведет к дополнительным 28 000 вооруженных беспилотников ежегодно — это 78% увеличения производства оружия, такого как то, которое поразило пассажирский поезд на польской границе в этом месяце, и других, в результате которых погибли десятки украинских мирных жителей. Украина оценивает, что россия в настоящее время может производить более 36 000 беспилотников-камикадзе, известных как "Герани", ежегодно", – пишет издание.

Согласно имеющимся данным, российское правительство в мае одобрило строительство новой линии на заводе "Алабуга-Волокно". По словам украинского чиновника, спутниковые снимки, сделанные в период с мая по июль, показывают, что землю, предназначенную для проекта расширения, рядом с нынешним заводом по производству углеродного волокна компании "Алабуга-Волокно" в Татарстане, расчищают для строительства.

"Фундамент нового завода готовится", – сказал эксперт по вопросам вооружений Дэвид Олбрайт.

По его словам, сроки завершения строительства завода в 2027 году "требуют быстрого строительства".

Такие дроны позволяют москве "запускать эти массированные залпы и оказывать давление на глубоко расположенные цели в Украине во многих разных местах, а также обеспечивать, чтобы они могли прорвать оборону", – сказала Стейси Петтиджон, исследовательница войны с помощью дронов в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне.

Напомним

В ночь на 21 сентября россия атаковала Украину 172 дронами с разных направлений. ПВО сбила или подавила 147 БПЛА и одну "Бандероль".