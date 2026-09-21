После ударов ВСУ вокруг Таганрога могло вообще не остаться С-300, С-400 и «Панцирей»
Киев • УНН
Профильные источники заявили о возможной потере российской ПВО возле Таганрога. Информация об уничтожении С-300, С-400 и «Панцирей» официально не подтверждена.
После серии украинских дальнобойных ударов Россия могла потерять значительную часть противовоздушной обороны вокруг Таганрога. По данным профильных источников, которые пока официально не подтверждены, вблизи города не осталось комплексов С-300, С-400 и «Панцирь», сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Таганрог имеет важное значение для российской военной инфраструктуры из-за расположенных там объектов. В то же время последние успешные атаки Сил обороны могли существенно ослабить прикрытие города с воздуха.
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В течение последней недели украинские силы продолжали комплексные дальнобойные удары по объектам в районе Таганрога. Среди атакованных целей Defense Express называет авиационный завод ТАНТК имени Бериева и логистический хаб Ozon.
ПВО вокруг Таганрога могла существенно ослабнуть
По информации профильных источников издания, после украинских атак в районе города якобы не осталось зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».
В то же время Defense Express подчеркивает, что эта информация пока не имеет официального подтверждения.
В районе Таганрога расположены российские военные объекты, в частности предприятия авиационной отрасли, поэтому ослабление противовоздушной обороны может иметь значение для дальнейших украинских дальнобойных операций.
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