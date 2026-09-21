После ударов ВСУ вокруг Таганрога могло вообще не остаться С-300, С-400 и «Панцирей»

После серии украинских дальнобойных ударов Россия могла потерять значительную часть противовоздушной обороны вокруг Таганрога. По данным профильных источников, которые пока официально не подтверждены, вблизи города не осталось комплексов С-300, С-400 и «Панцирь», сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Таганрог имеет важное значение для российской военной инфраструктуры из-за расположенных там объектов. В то же время последние успешные атаки Сил обороны могли существенно ослабить прикрытие города с воздуха.

Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ россии - Reuters

В течение последней недели украинские силы продолжали комплексные дальнобойные удары по объектам в районе Таганрога. Среди атакованных целей Defense Express называет авиационный завод ТАНТК имени Бериева и логистический хаб Ozon.

ПВО вокруг Таганрога могла существенно ослабнуть

По информации профильных источников издания, после украинских атак в районе города якобы не осталось зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, а также зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

В то же время Defense Express подчеркивает, что эта информация пока не имеет официального подтверждения.

В районе Таганрога расположены российские военные объекты, в частности предприятия авиационной отрасли, поэтому ослабление противовоздушной обороны может иметь значение для дальнейших украинских дальнобойных операций.

Критически важный Таганрог остался без ПВО, пока сотни систем прикрывают Москву и поместья Путина