Украинские дроны остановили работу еще двух НПЗ россии - Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы российской "Роснефти", расположенные в городах сызрань и саратов на Волге, прекратили переработку нефти после украинских атак беспилотниками в этом месяце, сообщили в среду три отраслевых источника. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

сызранский НПЗ прекратил работу во вторник, 15 сентября, тогда как саратовский остановил переработку еще 11 сентября.

По данным источников, в результате атаки на Сызранский завод были повреждены несколько объектов, в частности основная установка первичной переработки нефти CDU-6 мощностью 17,1 тыс. тонн в сутки. Она обеспечивает около 71% перерабатывающих мощностей предприятия.

Ремонт поврежденной установки может продлиться как минимум месяц. Другая установка Сызранского НПЗ – CDU-5 мощностью 7,1 тыс. тонн в сутки – находится на ремонте после атаки беспилотника в июле.

Саратовский НПЗ приостановил переработку нефти 11 сентября после очередной атаки дрона. По словам источников, 8 сентября предприятие также останавливало работу из-за повреждения оборудования и пожаров, однако готовилось возобновить переработку 10–11 сентября.

Завод также был вынужден останавливаться на несколько недель после атаки беспилотника 2 августа.

Остановка двух предприятий может усилить дефицит топлива на внутреннем российском рынке. На фоне перебоев с поставками россия уже ограничила экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива.

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