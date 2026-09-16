Українські дрони зупинили роботу ще двох НПЗ росії - Reuters
Київ • УНН
сизранський і саратовський НПЗ припинили переробку після атак дронів. Зупинка може посилити дефіцит пального та обмеження експорту в росії.
Нафтопереробні заводи російської "Роснєфті", розташовані у містах сизрань і саратов на Волзі, припинили переробку нафти після українських атак безпілотниками цього місяця, повідомили в середу три галузеві джерела. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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сизранський НПЗ припинив роботу у вівторок, 15 вересня, тоді як саратовський зупинив переробку ще 11 вересня.
За даними джерел, внаслідок атаки на сизранський завод було пошкоджено кілька об'єктів, зокрема основну установку первинної переробки нафти CDU-6 потужністю 17,1 тис. тонн на добу. Вона забезпечує близько 71% переробних потужностей підприємства.
Ремонт пошкодженої установки може тривати щонайменше місяць. Інша установка Сизранського НПЗ – CDU-5 потужністю 7,1 тис. тонн на добу – перебуває на ремонті після атаки безпілотника у липні.
саратовський НПЗ призупинив переробку нафти 11 вересня після чергової атаки дрона. За словами джерел, 8 вересня підприємство також зупиняло роботу через пошкодження обладнання та пожежі, однак готувалося відновити переробку 10–11 вересня.
Завод також був змушений зупинятися на кілька тижнів після атаки безпілотника 2 серпня.
Зупинка двох підприємств може посилити дефіцит пального на внутрішньому російському ринку. На тлі перебоїв із постачанням росія вже обмежила експорт бензину, дизельного та авіаційного пального.
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