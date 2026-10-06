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Тест для НАТО та “маленька перемога” - чи розпочне росія новий конфлікт у Балтії, і чи готовий Альянс до відсічі

Київ • УНН

 • 7432 перегляди

росія може спробувати дестабілізувати НАТО через диверсії, дрони та обмежені операції. Експерт вважає, що союзникам вистачить сил для відсічі.

Тест для НАТО та “маленька перемога” - чи розпочне росія новий конфлікт у Балтії, і чи готовий Альянс до відсічі
Фото ілюстративне

На тлі невдач росії у війні проти України та дедалі частіших заяв західних політиків про можливі провокації кремля проти країн НАТО питання безпеки Балтійського регіону знову опинилося в центрі уваги. У коментарі УНН старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний пояснив, якими методами москва може перевірити міцність Альянсу та чи вистачить союзникам сил для відсічі без гарантованої підтримки США.

Як зазначив Земляний, що питання того, навіщо росії нападати на країни Балтії - досить складне, адже з огляду на військово-політичну логіку напад на Україну також виглядав не зовсім логічним. 

І, власне, через це багато хто на Заході, та й в Україні так само, не вірив в подібний розвиток сценарію. Якщо ми говоримо про країни Балтії загалом, потенційний конфлікт із НАТО, то це, в першу чергу, спроба... тут можуть бути насправді кілька таких основних цілей подібного військового конфлікту. В першу чергу - це спроба дестабілізації альянсу НАТО, і Балтійського/Північного регіону, Сходу Європи, для того щоб в першу чергу дезорганізувати ці країни, підірвати підтримку, військову підтримку України, і таким чином відвернути увагу від війни в Україні 

- каже Земляний. 

Він зазначає, що війна з НАТО для росії це також може бути необхідність мобілізувати внутрішній контингент, внутрішні ресурси серед російського суспільства, тому що завжди "маленька побєдобєсна війна" - вона мотивує певну кількість таких пасіонаріїв, які готові воювати або там прагнуть якихось перемог для росії. 

От якраз це такий приклад, коли на одному фронті у тебе щось не виходить, у тебе все досить погано, хоча ти демонструєш, що у тебе є територіальні успіхи, але при цьому велика частина російського суспільства, яка слідкує за війною, вона бачить, що не все так просто і не все так гладко, то можна розпочати якусь, знову ж таки, маленьку операцію, яка б дала такого позитивного імпульсу і продемонструвала силу росії. Якщо знову ж таки розглядати, чи буде ця операція, то в першу чергу це спроба, по-перше, перевірити НАТО і, власне, дезорганізувати його таким чином, щоб ресурси і увага були сконцентровані більше на захисті самої Європи, ніж на підтримці України 

- додає Земляний. 

За його словами, варто також не забувати і про постійні спроби диверсій на території країн Європи, різноманітні інформаційні операції, що робиться для того, щоб підірвати допомогу Україні, перервати ті шляхи постачання, і ускладнити ситуацію для нас.

Це, власне, почалося з 2022 року. Тут я б виділив насправді такі три основні вектори впливу росіян: політичний - це спроба посилити різні політичні праворадикальні, ліворадикальні, антисистемні рухи політичні - це і в Німеччині "Альтернатива для Німеччини", це італійські праві сили, це французькі так само праві сили Марін Ле Пен і так далі. Один із таких векторів - це військові операції, диверсійні операції, гібридні операції на території Європи. Ну і певною мірою інформаційні кібератаки, які здійснюються на території і на інформаційний простір країн Європи 

- додає експерт. 

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Які країни Балтії залишаються вразливими 

За словами експерта, всі країни рівномірно залишаються вразливими, адже мова йде про потенційний конфлікт, і не до кінця зрозуміло, наскільки поріг агресії може бути високим. 

Тобто якщо ми говоримо про якісь підпорогові операції, підпорогові дії, які мають на меті дослідити детальніше поріг відповіді країн Балтії, і власне самого альянсу НАТО, то це можуть бути якісь операції з використанням дронів. Це один із варіантів якраз. І в цьому форматі, коли ми говоримо про подібні операції з використанням дронів, якихось розвідувальних операцій довкола країн Балтії - це абсолютно всі країни під загрозою, від Польщі до Литви, Латвії, Естонії. А якщо ми говоримо про суто якусь військову операцію, якусь інтервенцію на територію цих країн, то в першу чергу тут, напевно, мова про Естонію. І, власне, це не секрет, напевно, про місто Нарва, яке знаходиться на кордоні з росією. От це основний такий напрямок, де можна бути, так би мовити, "побєдоносно" завоювати якусь територію, поставити її під контроль досить малими силами і, власне, таким чином отримати якусь медійну, в першу чергу, перемогу в цій операції 

- наголошує експерт. 

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Реакція НАТО і США 

Експерт наголошує, що питання щодо участі США залишається відкритим з огляду на останні події, останні зміни політики Дональда Трампа і загалом адміністрації у Вашингтоні. 

Він зазначає, що очевидно, що зараз США в Європі націлені на Польщу як на такий основний плацдарм і основного союзника цієї держави в Європі через поєднання, інтеграцію польського й американського військово-промислового комплексу. 

Тому тут з боку США питання відкрите, але я впевнений, що союзники по НАТО все одно розраховують на підтримку і допомогу з боку США. Щодо сил і ресурсів, то сил і ресурсів достатньо насправді для відбиття якихось обмежених військових операцій. Знову ж таки, ми не говоримо про те, що росія зможе виставити кілька загальновійськових армій для того, щоб почати повномасштабне вторгнення в країни Балтії. Швидше за все, це можуть бути якісь диверсійні операції, військові операції, як це, наприклад, було в Криму, коли якісь невідомі війська з'явилися і потім фактично окупували український півострів. Так само це може відбутися і там. І тих сил і ресурсів, які є в країнах Балтії, і ті підрозділи союзницьких країн - їх загалом мало б бути достатньо для відбиття подібної агресії 

- резюмував експерт. 

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Павло Башинський

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