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Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор

Киев • УНН

 • 3812 просмотра

Россия может попытаться дестабилизировать НАТО посредством диверсий, дронов и ограниченных операций. Эксперт считает, что союзникам хватит сил для отпора.

Тест для НАТО и «маленькая победа» — начнёт ли Россия новый конфликт в Балтийском регионе и готов ли Альянс дать отпор
Фото иллюстративное

На фоне неудач России в войне против Украины и всё более частых заявлений западных политиков о возможных провокациях Кремля против стран НАТО вопрос безопасности Балтийского региона вновь оказался в центре внимания. В комментарии УНН старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной объяснил, какими методами Москва может проверить прочность Альянса и хватит ли союзникам сил для отпора без гарантированной поддержки США.

Как отметил Земляной, вопрос о том, зачем России нападать на страны Балтии, довольно сложный, ведь с точки зрения военно-политической логики нападение на Украину также выглядело не совсем логичным. 

И, собственно, поэтому многие на Западе, да и в Украине тоже, не верили в подобное развитие сценария. Если мы говорим о странах Балтии в целом, о потенциальном конфликте с НАТО, то это, в первую очередь, попытка... здесь на самом деле может быть несколько таких основных целей подобного военного конфликта. В первую очередь — это попытка дестабилизации альянса НАТО, Балтийского/Северного региона, Востока Европы, для того чтобы прежде всего дезорганизовать эти страны, подорвать поддержку, военную поддержку Украины и таким образом отвлечь внимание от войны в Украине 

— говорит Земляной. 

Он отмечает, что война с НАТО для России также может означать необходимость мобилизовать внутренний контингент, внутренние ресурсы российского общества, потому что всегда «маленькая победоносная война» — она мотивирует определённое количество таких пассионариев, которые готовы воевать или стремятся к каким-то победам для России. 

Вот как раз это такой пример, когда на одном фронте у тебя что-то не получается, у тебя всё довольно плохо, хотя ты демонстрируешь, что у тебя есть территориальные успехи, но при этом значительная часть российского общества, которая следит за войной, видит, что всё не так просто и не так гладко, то можно начать какую-то, опять же, маленькую операцию, которая дала бы такой позитивный импульс и продемонстрировала силу России. Если опять же рассматривать, будет ли эта операция, то в первую очередь это попытка, во-первых, проверить НАТО и, собственно, дезорганизовать его таким образом, чтобы ресурсы и внимание были сосредоточены больше на защите самой Европы, чем на поддержке Украины 

— добавляет Земляной. 

По его словам, также не стоит забывать и о постоянных попытках диверсий на территории европейских стран, различных информационных операциях, которые проводятся для того, чтобы подорвать помощь Украине, прервать эти пути снабжения и усложнить ситуацию для нас.

Это, собственно, началось с 2022 года. Здесь я бы на самом деле выделил такие три основных вектора влияния россиян: политический — это попытка усилить различные политические праворадикальные, леворадикальные, антисистемные политические движения — это и в Германии «Альтернатива для Германии», это итальянские правые силы, это французские также правые силы Марин Ле Пен и так далее. Один из таких векторов — это военные операции, диверсионные операции, гибридные операции на территории Европы. Ну и в определённой степени информационные кибератаки, которые осуществляются на территории и в информационном пространстве стран Европы 

— добавляет эксперт. 

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Какие страны Балтии остаются уязвимыми 

По словам эксперта, все страны остаются уязвимыми в равной степени, ведь речь идёт о потенциальном конфликте, и до конца непонятно, насколько высоким может быть порог агрессии. 

То есть если мы говорим о каких-то подпороговых операциях, подпороговых действиях, целью которых является более детальное изучение порога ответной реакции стран Балтии и, собственно, самого альянса НАТО, то это могут быть какие-то операции с использованием дронов. Это как раз один из вариантов. И в этом формате, когда мы говорим о подобных операциях с использованием дронов, каких-то разведывательных операциях вокруг стран Балтии, — абсолютно все страны находятся под угрозой: от Польши до Литвы, Латвии и Эстонии. А если мы говорим о чисто какой-то военной операции, какой-то интервенции на территорию этих стран, то в первую очередь здесь, наверное, речь об Эстонии. И, собственно, это, наверное, не секрет — о городе Нарва, который находится на границе с Россией. Вот это основное такое направление, где можно, так сказать, «победоносно» завоевать какую-то территорию, поставить ее под контроль достаточно малыми силами и, собственно, таким образом получить в первую очередь медийную победу в этой операции 

- подчеркивает эксперт. 

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Реакция НАТО и США 

Эксперт подчеркивает, что вопрос участия США остается открытым с учетом последних событий, последних изменений политики Дональда Трампа и в целом администрации в Вашингтоне. 

Он отмечает, что очевидно: сейчас США в Европе ориентированы на Польшу как на такой основной плацдарм и главного союзника этого государства в Европе благодаря объединению, интеграции польского и американского военно-промышленных комплексов. 

Поэтому здесь со стороны США вопрос остается открытым, но я уверен, что союзники по НАТО все равно рассчитывают на поддержку и помощь со стороны США. Что касается сил и ресурсов, то сил и ресурсов на самом деле достаточно для отражения каких-то ограниченных военных операций. Опять же, мы не говорим о том, что Россия сможет выставить несколько общевойсковых армий для того, чтобы начать полномасштабное вторжение в страны Балтии. Скорее всего, это могут быть какие-то диверсионные операции, военные операции, как это, например, было в Крыму, когда какие-то неизвестные войска появились и затем фактически оккупировали украинский полуостров. Так же это может произойти и там. И тех сил и ресурсов, которые есть в странах Балтии, а также подразделений союзных стран — их в целом должно было бы быть достаточно для отражения подобной агрессии 

- резюмировал эксперт. 

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Павел Башинский

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