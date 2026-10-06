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Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве

Киев • УНН

 • 1430 просмотра

Трамп заявил, что США рассмотрят возможность создания постоянной базы в Литве, а правительство страны готово покрыть расходы. Кремль пригрозил мерами в ответ.

Трамп допустил создание постоянной военной базы США в Литве

Президент Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят возможность создания постоянной военной базы в Литве, после чего правительство балтийского государства предложило взять на себя расходы. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Мы, безусловно, рассмотрим это", — сказал Трамп журналистам в Вашингтоне в понедельник, отвечая на вопрос о такой возможности. "Они замечательные люди. Я знаю так много людей в этой стране".

Через несколько часов премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс написал в социальных сетях, что Литва "покроет связанные с этим расходы".

Американские военнослужащие поочередно дислоцируются в Литве с 2014 года, при этом контингент обычно насчитывает около 1000 военнослужащих. Летом этого года его численность сократилась, поскольку Вашингтон проводил более широкий пересмотр своего военного присутствия в Европе.

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Президент Литвы Гитанас Науседа в прошлом месяце заявил, что в Литву направляются два батальона, что восстановит американское военное присутствие до уровня последних лет.

"Если военная инфраструктура главной страны НАТО приближается к нашим границам, то, конечно, это нельзя воспринимать иначе, чем как шаг к эскалации напряженности", — заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитирует агентство "Интерфакс". "россия будет вынуждена принять все необходимые меры для надежного обеспечения собственной безопасности".

Как отмечает издание, постоянная военная база в Литве означала бы существенное изменение модели ротационного присутствия, которая определяет американское военное присутствие в странах Балтии с тех пор, как НАТО начало усиливать свой восточный фланг после аннексии россией Крыма в 2014 году.

Заявление Трампа о возможности создания постоянной базы прозвучало на фоне его слов о "значительном прогрессе" в планах относительно новой базы армии США в соседней Польше.

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Ольга Розгон

Война в УкраинеНовости Мира
Гитанас Науседа
Bloomberg L.P.
НАТО
Дональд Трамп
Литва
Европа
Крым
Соединённые Штаты
Польша