Литва и Польша совместно разрабатывают план международной эвакуации населения
Киев • УНН
Литва и Польша оценивают логистику и инфраструктуру для эвакуации жителей стран Балтии. Особое внимание уделят Сувалкскому коридору.
Литва совместно с Польшей разрабатывает план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуировать через границу часть жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
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По словам директора Национального центра управления кризисами (НЦУК) Вилмантаса Виткаускаса, в настоящее время совместно с польскими коллегами оцениваются процедуры, логистические и инфраструктурные возможности, а сам план должен быть подготовлен после согласования между двумя странами.
"У нас есть и международный аспект эвакуации: что будет, если понадобится эвакуировать через границу определённую часть жителей как Литвы, так и соседних Латвии и Эстонии. В подобных ситуациях, когда возникает угроза войны, которая в сценарии учений постепенно приближается, обычно меняется режим на границе. Вводится пограничный контроль, чтобы обеспечить мобилизацию и не допустить выезда из страны лиц, занимающих определённые важные должности, чтобы они оставались здесь и выполняли свои функции", – заявил Виткаускас.
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По его словам, в таком случае у границы может скопиться большой поток эвакуированных людей, поэтому необходимо заранее вместе с польскими коллегами оценить, как управлять такой ситуацией.
"Мы рассмотрим все процедурные недостатки, зафиксируем их, и тогда появится план, который будет подготовлен совместно, по договорённости между двумя странами", – отметил руководитель НЦУК.
Он подчеркнул, что при подготовке плана также необходимо оценить транспортные потоки, транспортное сообщение и состояние инфраструктуры. Как отметил Виткаускас, важно предусмотреть, каким образом будут организованы потоки выезжающих и прибывающих людей, а также оценить необходимость укрепления мостов и другие инфраструктурные потребности.
Виткаускас указал, что особое значение в этом процессе имеет Сувалкский коридор, важный как с военной, так и с логистической точки зрения.
"Поэтому участие польских коллег имеет очень большое значение, и мы чрезвычайно благодарны им за то, что они присоединились и проявляют большой интерес… Участие Польши выводит нас на другой уровень", – добавил он.
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