российские пропагандисты анонсируют новую "короткую СВО" - против кого на этот раз
Киев • УНН
российский государственный пропагандистский ресурс "РИА Новости" выпустил материал с угрозами военного нападения и ракетных ударов по Литве, назвав это "ещё одной короткой СВО".
Государственное агентство рф опубликовало материал с заголовком "россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой", в котором говорится о возможной войне россии с Литвой. Автор публикации — российский пропагандист александр носович — руководитель ресурса RuBaltic.Ru и член российской Совета по внешней и оборонной политике, пишет УНН.
Детали
В своем материале для ресурса пропагандист сравнивает Литву с Украиной и заявляет, что в случае размещения ядерных боеголовок россия может применить против балтийской страны оружие без привлечения сухопутного контингента.
"Поскольку наши противники первыми переводят разговор в плоскость ядерной угрозы, то россия может позволить себе даже отказаться от ввода сухопутного контингента. Только ракеты с соответствующим зарядом", — говорится в тексте носовича.
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По данным Центра "Досье" и литовского вещателя LRT, александр носович принадлежит к курируемой кремлевскими спецслужбами сети влияния в Балтии и получает прямые указания от кураторов из рф.
Как отмечает издание, подобная агрессивная риторика со стороны подконтрольных кремлю СМИ появилась на фоне предупреждений европейских разведок о возможной подготовке москвой провокаций. В частности, Разведывательная служба Министерства обороны Дании, спецслужбы Чехии и премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявили о рисках гибридных или ограниченных военных ударов рф по территории стран НАТО в ближайшие месяцы.
Одним из наиболее уязвимых направлений аналитики называют Сувалкский коридор, соединяющий территорию белоруси с калининградской областью рф через границу Польши и Литвы.
Дополнение
Европарламент 16 сентября принял доклад о гибридной войне и усилении защиты территориальной целостности ЕС и критической инфраструктуры от угроз со стороны россии. Документ предлагает создать механизм координированного ответа на угрозы, аналогичный статье 4 Договора НАТО, а также учредить институцию для ведения "Черной книги российской гибридной агрессии".
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