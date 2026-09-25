російські пропагандисти анонсують нову "коротку СВО" - проти кого цього разу
Київ • УНН
російський державний пропагандистський ресурс "РИА Новости" випустив матеріал із погрозами військового нападу та ракетних ударів по Литві, назвавши це "ще однією короткою СВО".
Державне агентство рф опублікувало матеріал із заголовком "россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой", у якому йдеться про можливу війну росії з Литвою. Автор публікації – російський пропагандист олександр носович - очільник ресурсу RuBaltic.Ru та член російської Ради із зовнішньої та оборонної політики, пише УНН.
Деталі
У своєму матеріалі для ресурсу пропагандист порівнює Литву з Україною та заявляє, що в разі розміщення ядерних боєголовок росія може застосувати проти балтійської країни зброю без залучення сухопутного контингенту.
"Оскільки наші противники першими переводять розмову в площину ядерної загрози, то росія може дозволити собі навіть відмову від введення сухопутного контингенту. Тільки ракети з відповідним зарядом", – йдеться у тексті носовича.
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За даними Центру "Досье" та литовського мовника LRT, олександр носович належить до курируваної кремлівськими спецслужбами мережі впливу у Балтії та отримує прямі вказівки від кураторів із рф.
Як зазначає видання, подібна агресивна риторика з боку підконтрольних кремлю медіа з з’явилася на тлі застережень європейських розвідок про можливу підготовку москвою провокацій. Зокрема, Розвідувальна служба Міноборони Данії, спецслужби Чехії та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше заявили про ризики гібридних або обмежених військових ударів рф по території країн НАТО у найближчі місяці.
Одним із найвразливіших напрямків аналітики називають Сувалкський коридор, що з’єднує територію білорусі з калінінградською областю рф через кордон Польщі та Литви.
Доповнення
Європарламент 16 вересня ухвалив доповідь про гібридну війну й посилення захисту територіальної цілісності ЄС та критичної інфраструктури від загроз із боку росії. Документ пропонує створити механізм координованої відповіді на загрози, аналогічний статті 4 Договору НАТО, а також запровадити інституцію для ведення "Чорної книги російської гібридної агресії".
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