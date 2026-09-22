Науседа: нова ротація військ США вже прямує до Литви

Нова ротація американських військ уже прямує до Литви. Про це заявив президент країни Гітанас Науседа, передає УНН.

Деталі

Я щойно отримав підтвердження, що новий контингент американських військ уже прямує до Литви. Ми вдячні президентові США Дональду Трампу та адміністрації США за це рішення, яке має важливе значення не лише для Литви, а й для безпеки всього регіону. Присутність американських військ у Литві є невід’ємною складовою нашої системи стримування та колективної оборони - йдеться в дописі Науседи в соцмережі «Х».

Нагадаємо

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, нещодавно в Кайшядорському районі було збито російський безпілотник "Гербера". Він був призначений для атаки на Україну, але відхилився від курсу.