"Летів атакувати Україну": президент Литви заявив про збиття російського дрона і попередив - інцидент може повторитись

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що у вівторок увечері в Кайшядорському районі було збито російський безпілотник "Гербера". Він був призначений для атаки на Україну, але відхилився від курсу, передає УНН із посиланням на LRT.

"Наразі, за наявною інформацією, це був безпілотник "Гербера", — сказав Науседа журналістам після засідання Державної ради з оборони у середу.

За його словами, "ймовірно, це не було навмисною дією проти Литви".

"Швидше за все, це був російський дрон, призначений для України, який був відхилений від курсу українськими засобами радіоелектронної боротьби і вторгся на територію нашої країни, де й був збитий", - сказав глава держави Литви.

Він попередив, що подібні інциденти можуть повторитись, і для протидії їм необхідно буде покращити розпізнавання безпілотників, що літають над зарубіжними країнами.

"Вільнюс знаходиться недалеко від кордону, і, поза сумнівом, після виявлення (...) ми матимемо можливість і засоби для знищення безпілотників або інших літальних апаратів", — сказав президент Литви.

За його словами, Литві також необхідні альтернативні засоби, щоб збивати безпілотники, оскільки їхнє знищення винищувачами є неефективним.

Додамо

Агентство BNS повідомляло, що у вівторок увечері дрон, що прилетів до Литви з білорусі, був збитий у Кайшядорському районі, неподалік Круоніської гідроакумулюючої електростанції італійськими винищувачами, дислокованими в Шяуляй.

Коли безпілотник пролітав над територією Литви, мешканцям Вільнюського та Каунаського повітів було розіслано попередження про можливу загрозу з повітря.

В умовах вторгнення росії в Україну, що триває, Литва в останні місяці неодноразово попереджала про можливу небезпеку з повітря, але це перший випадок, коли безпілотник був збитий над територією країни. Раніше це відбувалося у Латвії та Естонії.

Востаннє жителі південно-східної частини Литви були повідомлені про можливу загрозу з повітря минулої неділі, але пізніше було встановлено, що це сталося, коли радари зафіксували зграю птахів.

Раніше того ж дня поблизу Варени також було зафіксовано об'єкт, який перетнув територію країни і, можливо, відлетів до Калінінградської області росії, імовірно з білорусі. У зв'язку з цим вторгненням у Литві не було оголошено про загрозу з повітря через відсутність даних.

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