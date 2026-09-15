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Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви

Київ • УНН

 • 12108 перегляди

Безпілотник порушив повітряний простір Литви, спричинивши повітряну загрозу. Після його знищення тривогу та обмеження польотів скасували.

Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви

Винищувачі НАТО знищили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви та спричинив оголошення повітряної загрози. Про це повідомляє Delfi з посиланням на керівника Національного центру управління кризами Вілмантаса Віткаускаса, пише УНН.

Деталі

Так, хвилину тому я отримав інформацію про успішне знищення дрона в Каунаському повіті

– заявив Віткаускас.

Перед цим Збройні сили Литви оголосили жовтий рівень повітряної загрози через потенційну небезпеку. Жителів попередили про необхідність бути готовими перейти в укриття в разі підвищення рівня загрози.

Аеропорт Вільнюса обмежував польоти

Через появу безпілотника компанія Lithuanian Airports тимчасово обмежила використання повітряного простору аеропорту Вільнюса.

Після знищення дрона повітряну тривогу скасували. Інформації про тип та походження збитого безпілотника наразі немає.

У Румунії та країнах Балтії вночі оголошували тривогу, піднімали винищувачі01.09.26, 12:08 • 6083 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Повітряна тривога
НАТО
Вільнюс
Литва