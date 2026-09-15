Истребители НАТО сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство Литвы
Киев • УНН
Беспилотник нарушил воздушное пространство Литвы, вызвав воздушную угрозу. После его уничтожения тревогу и ограничения полётов отменили.
Истребители НАТО уничтожили беспилотник, который нарушил воздушное пространство Литвы и стал причиной объявления воздушной угрозы. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на руководителя Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса, пишет УНН.
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Так, минуту назад я получил информацию об успешном уничтожении дрона в Каунасском уезде
До этого Вооружённые силы Литвы объявили жёлтый уровень воздушной угрозы из-за потенциальной опасности. Жителей предупредили о необходимости быть готовыми перейти в укрытия в случае повышения уровня угрозы.
Аэропорт Вильнюса ограничивал полёты
Из-за появления беспилотника компания Lithuanian Airports временно ограничила использование воздушного пространства аэропорта Вильнюса.
После уничтожения дрона воздушную тревогу отменили. Информации о типе и происхождении сбитого беспилотника пока нет.
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