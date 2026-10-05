Ким Кардашьян рассказала, почему почти 5 лет не хотела новых отношений перед романом с Льюисом Хэмилтоном

Ким Кардашьян призналась, что перед началом романа со звездой «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном в течение нескольких лет сознательно не искала новых отношений. После развода с Канье Уэстом и короткого романа с Питом Дэвидсоном она хотела сосредоточиться на себе, детях и работе, сообщает E! News, пишет УНН.

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Я действительно была одинока в течение 5 лет. Это было замечательно. Я могла сосредоточиться на своих детях и проектах, в которых действительно хотела участвовать. Я не чувствовала никакой спешки — рассказала Кардашьян.

По ее словам, после расставания с Уэстом она не пыталась как можно скорее заполнить пустоту новыми отношениями.

"Я не была готова открыться"

Я чувствовала, что мне нужно мое время. Я хотела полностью исцелиться и просто работать над собой. Я не была готова открыться. Я даже не думала об этом — объяснила Кардашьян.

Сейчас 45-летняя звезда состоит в отношениях с 7-кратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Об их романе стало известно около 4 месяцев назад, а впоследствии пару видели вместе во время романтических поездок, в частности в Париже.

В то же время Кардашьян пока не спешит публично рассказывать подробности новых отношений и отмечает, что предпочла бы сохранять личную жизнь в тайне.

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