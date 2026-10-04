В сети появились спутниковые снимки последствий удара СБУ по аэродрому «Ханская» в Адыгее

В сети опубликовали спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны последствия ночного удара по российскому военному аэродрому "Ханская" в Республике Адыгея. Снимки обнародовал Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.

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Атака на аэродром произошла в ночь на 4 октября. Ранее Служба безопасности Украины заявила о поражении объекта и сообщила об уничтожении двух российских боевых самолетов.

По предварительным данным СБУ, речь идет об истребителе Су-35 и фронтовом бомбардировщике Су-34. Также на территории аэродрома был поражен склад боеприпасов.

Появились спутниковые снимки

Опубликованные Exilenova+ спутниковые кадры демонстрируют следы поражения на территории военного аэродрома после ночной атаки.

В то же время по самим обнародованным снимкам сейчас невозможно независимо подтвердить уничтожение именно Су-34 и Су-35. Информацию о потере этих самолетов ранее обнародовала СБУ.