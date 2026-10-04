У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару СБУ по аеродрому "Ханська" в Адигеї

У мережі опублікували супутникові знімки, на яких, як стверджується, видно наслідки нічного удару по російському військовому аеродрому "Ханська" в Республіці Адигея. Знімки оприлюднив Telegram-канал Exilenova+, пише УНН.

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Атака на аеродром сталася в ніч на 4 жовтня. Раніше Служба безпеки України заявила про ураження об'єкта та повідомила про знищення двох російських бойових літаків.

За попередніми даними СБУ, йдеться про винищувач Су-35 та фронтовий бомбардувальник Су-34. Також на території аеродрому був уражений склад боєприпасів.

З'явилися супутникові знімки

Опубліковані Exilenova+ супутникові кадри демонструють сліди ураження на території військового аеродрому після нічної атаки.

Водночас за самими оприлюдненими знімками наразі неможливо незалежно підтвердити знищення саме Су-34 та Су-35. Інформацію про втрату цих літаків раніше оприлюднила СБУ.

СБУ уразила два ворожих винищувачі на аеродромі в Адигеї