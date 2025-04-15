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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164747 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141287 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143990 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136641 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136801 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196842 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Авіаудар по "Епіцентру" у Харкові: названо імена чотирьох генералів, які організували атаку

Правоохоронці ідентифікували російських військових, які віддали наказ про авіаудар по харківському гіпермаркету 25 травня 2024 року. Внаслідок атаки загинуло 19 людей, 46 поранено.

Війна • 30 січня, 14:09 • 27401 перегляди

Командували першим ударом надважкої бомби по Сумщині: повідомлено про підозру 5 генералам рф

СБУ зібрала докази проти 7 військових РФ, які у травні 2022 року наказали завдати удар надважкою бомбою по Сумській області. Бомба УПАБ-1500Б зруйнувала агрокомплекс та пошкодила будівлі двох коледжів.

Війна • 23 січня, 11:14 • 29331 перегляди

Окупанти атакували Кривий Ріг трьома керованими ракетами: сили ППО все збили

Російські військові атакували Кривий Ріг трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з літаків Су-34 та Су-57. Українські сили ППО успішно перехопили всі три ворожі ракети.

Війна • 2 грудня, 18:49 • 22963 перегляди

Як рф отримує мікросхеми для ракет і винищувачів: схема через компанії лукашенка

білоруські компанії, пов'язані з лукашенком, заробили $125 млн на поставках мікросхем для російської військової техніки. Серед поставленої продукції - заборонені західні компоненти для ракет і винищувачів.

Новини Світу • 27 листопада, 12:40 • 17152 перегляди

Головною подією, яка змінила характери війни, стало використання БПлА - британська розвідка

Масове використання БПЛА не дозволило РФ отримати перевагу в повітрі над Україною. Росія змушена використовувати тактичну авіацію як повітряну артилерію, незважаючи на технологічну перевагу.

Війна • 22 листопада, 17:03 • 20970 перегляди

Сили оборони повідомили кількість збитих повітряних цілей: ракет і дронів окупантів

Сили ППО України збили 102 ракети та 42 дрони під час масштабного нападу РФ. Противник задіяв стратегічні бомбардувальники, винищувачі та кораблі для запуску ракет різних типів.

Війна • 17 листопада, 13:20 • 36172 перегляди

Сили оборони завдали удару по російському аеродрому “Липецьк-2” - Генштаб

Українські сили атакували військовий аеродром "Липецьк-2" та завод ім. Свердлова в Росії. Цілями були склади боєприпасів, паливо та авіатехніка на аеродромі, а також виробництво вибухових речовин на заводі.

Війна • 20 жовтня, 12:14 • 34322 перегляди

рф нарощує виробництво плануючих бомб: що відомо

Росія наростила виробництво плануючих бомб УМПБ Д-30СН до 600 одиниць на місяць. Ці боєприпаси вагою 250 кг можуть запускатися з відстані 90 км і використовуватися різними типами літаків.

Війна • 11 жовтня, 12:53 • 12663 перегляди

Атака на військовий аеродром рф "Ханська": там перебувало одразу 57 літаків та гелікоптерів рф

СБУ, ГУР та ССО атакували військовий аеродром "Ханська" в рф. На момент атаки там перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8.

Війна • 10 жовтня, 10:57 • 16182 перегляди

ЗСУ завдали удару по російському аеродрому "Ханская": на летовищі базувались Су-34 та Су-27

Сили оборони України атакували військовий аеродром в Адигеї, РФ. Під удар потрапив склад боєприпасів, зафіксовано пожежу та евакуацію прилеглого селища. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.

Війна • 10 жовтня, 10:35 • 13823 перегляди

З'явились перші супутникові фото аеродрому "Борисоглєбськ", який вночі атакували українські БПЛА

Супутникові знімки виявили сліди кількох пожеж на російському військовому аеродромі "Борисоглєбськ" після нічної атаки українських дронів. Удар був спрямований на склади з КАБами, стоянки літаків та місця зберігання пального.

Війна • 3 жовтня, 17:24 • 20798 перегляди

Дрони СБУ вдарили по військовому аеродрому "Борісоглєбськ" у рф, де були склади з КАБами

Дрони СБУ та інших сил оборони атакували склади з КАБами та літаки на аеродромі "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Зафіксовано чотири осередки пожеж, СБУ продовжує демілітаризацію російських військових об'єктів.

Війна • 3 жовтня, 09:04 • 21800 перегляди

13 людей постраждали від авіаударів рф по Харкову та Золочеву: показали наслідки

Внаслідок авіаударів рф по Харкову та Золочеву постраждали 13 людей, включаючи 3-річну дитину. Пошкоджено житлові будинки, поліклініку та автомобілі, розпочато розслідування.

Війна • 3 жовтня, 05:45 • 13208 перегляди

7 людей постраждали внаслідок авіаудару рф по Дергачах на Харківщині

Російські війська завдали авіаудару по Дергачах у Харківській області, постраждали 7 людей, серед яких 14-річний хлопець. Удари були завдані з двох літаків Су-34 з бєлгородської області рф.

Війна • 2 жовтня, 07:30 • 15295 перегляди

Авіаудар по Харкову: 8 постраждалих, деталі повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури

російські війська завдали авіаудару по трьох районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 осіб, серед яких двоє дітей. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів війни.

Війна • 20 вересня, 21:50 • 19595 перегляди

Генштаб підтвердив удари по чотирьох військових аеродромах у рф

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку дронами на чотири російські військові аеродроми в ніч на 14 серпня. Цілями були склади пального та авіаційних боєприпасів на базах армійської та бойової авіації.

Війна • 14 серпня, 20:33 • 34384 перегляди

Наймасштабніша атака України: з'явились супутникові фото з наслідками удару по аеродрому "борисоглібськ" у рф

На військовому аеродромі 'Борисоглібськ' у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари після нічної атаки українських дронів. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів.

Війна • 14 серпня, 14:05 • 26160 перегляди

Сили оборони збили російський Су-34 над курською областю

Вночі зенітні ракетні війська ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 над курською областю рф. Генштаб повідомляє, що робота з ліквідації окупантів та їхньої техніки триває.

Війна • 14 серпня, 10:00 • 24001 перегляди

На аеродромі в липецьку базувалися нові російські винищувачі Су-57 – Defense Express

ЗСУ вразили авіабазу у липецьку, де базувалися нові російські винищувачі Су-57 та проходило навчання пілотів. На аеродромі також розміщувалися склади з понад 700 керованими авіабомбами.

Війна • 9 серпня, 13:00 • 26665 перегляди

Знищено Су-34 та склад БК: ГУР розкрило подробиці "бавовни" на аеродромі "морозовск"

Українська розвідка підтвердила знищення Су-34 та складу боєприпасів на російському аеродромі 'морозовськ'. Космічна розвідка зафіксувала пошкодження технічних будівель та ангарів на авіабазі, розташованій за 265 км від фронту.

Війна • 5 серпня, 07:41 • 101352 перегляди

У рф впав винищувач Су-34, у місці падіння виникло загоряння

Під час навчального польоту у волгоградській області розбився російський винищувач Су-34 без боєкомплекту. Причиною аварії названо технічну несправність, на місці падіння виникло загоряння.

Новини Світу • 27 липня, 12:52 • 30386 перегляди

Ворог хизується використанням для ударів по Україні ФАБ-3000: в ОП зробили заяву

Україна просить дозволу на удари по російських аеродромах, щоб припинити бомбардування.

Війна • 14 липня, 17:22 • 77269 перегляди

Україна "мінуснула" понад 30 військових літаків рф за півроку

У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.

Війна • 28 червня, 09:29 • 31141 перегляди

Ворог вперше застосував по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції

Російські війська вперше застосували потужну бомбу ФАБ-500 з модулем планування та корекції у Харкові, в результаті чого 4 людини отримали поранення та 2 - гострі стресові реакції, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури.

Війна • 27 червня, 15:23 • 21524 перегляди

Британська розвідка проаналізувала наслідки атак ЗСУ по російських аеродромах

Українські атаки на російські аеродроми змусили росію розосередити свою авіацію далі від лінії фронту, що призвело до збільшення втоми екіпажів літаків через збільшення часу польоту, в той час як успішні удари ЗСУ по системах ППО в Криму знизили можливості російської протиповітряної оборони в регіоні.

Війна • 20 червня, 10:14 • 23110 перегляди

У горах Північної Осетії розбився російський літак Су-34: що відомо

Російський літак Су-34 зазнав аварії в горах Північної Осетії під час тренувального польоту, загинули обидва пілоти, що знаходилися на борту.

Новини Світу • 11 червня, 05:48 • 24807 перегляди

Вразили Су-27 та Су-34: з'явились супутникові фото аеродрому в краснодарському краї після атаки дронів СБУ

Українські безпілотники атакували російську військову авіабазу Кущевська, знищивши винищувач Су-27 і пошкодивши винищувач Су-34.

Війна • 24 травня, 13:18 • 13145 перегляди

На фронті зафіксували 79 боєзіткнень, на Куп’янському та Покровському напрямку тривають бої - Генштаб

Від початку доби окупанти вже здійснили 79 атак на позиції Збройних сил України, найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Куп'янському напрямках.

Війна • 23 травня, 18:00 • 96929 перегляди

Дрони СБУ влаштували феєрверк у рф на честь перемоги Усика: палало на військовому аеродромі "Кущевська" та Слов’янському НПЗ - джерела

Безпілотники СБУ атакували російський військовий аеродром Кущевська та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, пошкодивши літаки та змусивши завод призупинити роботу.

Війна • 19 травня, 09:57 • 27444 перегляди

Українські військові збили ще один російський літак Су-25

Українські військові збили ще один російський літак СУ-25, продовжуючи успішну протиповітряну оборону від нальотів російської авіації.

Війна • 11 травня, 14:32 • 27471 перегляди