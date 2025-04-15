Правоохоронці ідентифікували російських військових, які віддали наказ про авіаудар по харківському гіпермаркету 25 травня 2024 року. Внаслідок атаки загинуло 19 людей, 46 поранено.
СБУ зібрала докази проти 7 військових РФ, які у травні 2022 року наказали завдати удар надважкою бомбою по Сумській області. Бомба УПАБ-1500Б зруйнувала агрокомплекс та пошкодила будівлі двох коледжів.
Російські військові атакували Кривий Ріг трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з літаків Су-34 та Су-57. Українські сили ППО успішно перехопили всі три ворожі ракети.
білоруські компанії, пов'язані з лукашенком, заробили $125 млн на поставках мікросхем для російської військової техніки. Серед поставленої продукції - заборонені західні компоненти для ракет і винищувачів.
Масове використання БПЛА не дозволило РФ отримати перевагу в повітрі над Україною. Росія змушена використовувати тактичну авіацію як повітряну артилерію, незважаючи на технологічну перевагу.
Сили ППО України збили 102 ракети та 42 дрони під час масштабного нападу РФ. Противник задіяв стратегічні бомбардувальники, винищувачі та кораблі для запуску ракет різних типів.
Українські сили атакували військовий аеродром "Липецьк-2" та завод ім. Свердлова в Росії. Цілями були склади боєприпасів, паливо та авіатехніка на аеродромі, а також виробництво вибухових речовин на заводі.
Росія наростила виробництво плануючих бомб УМПБ Д-30СН до 600 одиниць на місяць. Ці боєприпаси вагою 250 кг можуть запускатися з відстані 90 км і використовуватися різними типами літаків.
СБУ, ГУР та ССО атакували військовий аеродром "Ханська" в рф. На момент атаки там перебувало 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів, включаючи Су-34, Су-35 та Мі-8.
Сили оборони України атакували військовий аеродром в Адигеї, РФ. Під удар потрапив склад боєприпасів, зафіксовано пожежу та евакуацію прилеглого селища. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.
Супутникові знімки виявили сліди кількох пожеж на російському військовому аеродромі "Борисоглєбськ" після нічної атаки українських дронів. Удар був спрямований на склади з КАБами, стоянки літаків та місця зберігання пального.
Дрони СБУ та інших сил оборони атакували склади з КАБами та літаки на аеродромі "Борісоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Зафіксовано чотири осередки пожеж, СБУ продовжує демілітаризацію російських військових об'єктів.
Внаслідок авіаударів рф по Харкову та Золочеву постраждали 13 людей, включаючи 3-річну дитину. Пошкоджено житлові будинки, поліклініку та автомобілі, розпочато розслідування.
Російські війська завдали авіаудару по Дергачах у Харківській області, постраждали 7 людей, серед яких 14-річний хлопець. Удари були завдані з двох літаків Су-34 з бєлгородської області рф.
російські війська завдали авіаудару по трьох районах Харкова. Внаслідок атаки постраждали 8 осіб, серед яких двоє дітей. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів війни.
Генштаб ЗСУ підтвердив атаку дронами на чотири російські військові аеродроми в ніч на 14 серпня. Цілями були склади пального та авіаційних боєприпасів на базах армійської та бойової авіації.
На військовому аеродромі 'Борисоглібськ' у Воронезькій області РФ виявлено зруйновані ангари після нічної атаки українських дронів. Це частина масштабної операції ЗСУ проти чотирьох російських військових аеродромів.
Вночі зенітні ракетні війська ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 над курською областю рф. Генштаб повідомляє, що робота з ліквідації окупантів та їхньої техніки триває.
ЗСУ вразили авіабазу у липецьку, де базувалися нові російські винищувачі Су-57 та проходило навчання пілотів. На аеродромі також розміщувалися склади з понад 700 керованими авіабомбами.
Українська розвідка підтвердила знищення Су-34 та складу боєприпасів на російському аеродромі 'морозовськ'. Космічна розвідка зафіксувала пошкодження технічних будівель та ангарів на авіабазі, розташованій за 265 км від фронту.
Під час навчального польоту у волгоградській області розбився російський винищувач Су-34 без боєкомплекту. Причиною аварії названо технічну несправність, на місці падіння виникло загоряння.
Україна просить дозволу на удари по російських аеродромах, щоб припинити бомбардування.
У першій половині 2024 року Україна збила понад 30 російських військових літаків, зокрема 9 Су-25, 1 Су-57, 2 МіГ-31, близько 13 Су-34, 1 Су-35, 1 Су-35С, 2 А-50, 1 Іл-22М11 та 1 Ту-22М3.
Російські війська вперше застосували потужну бомбу ФАБ-500 з модулем планування та корекції у Харкові, в результаті чого 4 людини отримали поранення та 2 - гострі стресові реакції, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури.
Українські атаки на російські аеродроми змусили росію розосередити свою авіацію далі від лінії фронту, що призвело до збільшення втоми екіпажів літаків через збільшення часу польоту, в той час як успішні удари ЗСУ по системах ППО в Криму знизили можливості російської протиповітряної оборони в регіоні.
Російський літак Су-34 зазнав аварії в горах Північної Осетії під час тренувального польоту, загинули обидва пілоти, що знаходилися на борту.
Українські безпілотники атакували російську військову авіабазу Кущевська, знищивши винищувач Су-27 і пошкодивши винищувач Су-34.
Від початку доби окупанти вже здійснили 79 атак на позиції Збройних сил України, найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Куп'янському напрямках.
Безпілотники СБУ атакували російський військовий аеродром Кущевська та Слов'янський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, пошкодивши літаки та змусивши завод призупинити роботу.
Українські військові збили ще один російський літак СУ-25, продовжуючи успішну протиповітряну оборону від нальотів російської авіації.