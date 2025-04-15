Британська розвідка проаналізувала наслідки атак ЗСУ по російських аеродромах

Українські атаки на російські аеродроми змусили росію розосередити свою авіацію далі від лінії фронту, що призвело до збільшення втоми екіпажів літаків через збільшення часу польоту, в той час як успішні удари ЗСУ по системах ППО в Криму знизили можливості російської протиповітряної оборони в регіоні.