Повітряну ціль, імовірно, запустили з літака Су-34: Ігнат про атаку на Дніпро

Повітряну ціль у напрямку Дніпра запустили з тимчасово окупованої території Запорізької області. Ймовріно, це був Су-34. Про це в телемарафоні повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Було зафіксовано повітряну ціль, яку було запущено з тимчасово окупованої території Запорізької області. Це був літак, імовірно, Су-34. Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Службою безпеки, що вчора повідомлялося. Власне, така повітряна ціль була скинута з літака цього і пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною десь близько 15 км, не долетівши до міста Дніпро - повідомив Ігнат.

За його словами, зараз фахівці будуть встановлювати, що за тип цілі було збито, тому що зараз точно сказати не можна.

Є, власне, порядок ідентифікації по уламках. Я думаю, що фахівці спробують, враховуючи, що дійсно резонансною ця подія стала, з'ясувати, що це була за повітряна ціль. Мабуть, з ППО хлопці щось вже стали припускати, говорити, десь повідомили місцеву владу, можливо, дещо передчасно. Але зрештою, ми не виключаємо, що це могла бути якась нова зброя, яку ворог, засіб ураження, маю на увазі, новий, який ворог застосовує - резюмував Ігнат.

Нагадаємо

Сьогодні окупанти атакували Дніпро.

Як повідомили у Повітряних силах, близько 11.30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника. Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро. Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння.

Проте голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що за межами міста Дніпро сьогодні знищили новітню ворожу бомбу-ракету "Грім-1".