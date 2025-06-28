Воздушная цель, вероятно, запущена с самолета Су-34: Игнат об атаке на Днепр

Воздушная цель в направлении Днепра была запущена с временно оккупированной территории Запорожской области. Вероятно, это был Су-34. Об этом в телемарафоне сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

Была зафиксирована воздушная цель, которая была запущена с временно оккупированной территории Запорожской области. Это был самолёт, вероятно, Су-34. Именно те самолеты, которые недавно были уничтожены Службой безопасности, о чем вчера сообщалось. Собственно, такая воздушная цель была сброшена с этого самолета и пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной где-то около 15 км, не долетев до города Днепр - сообщил Игнат.

По его словам, сейчас специалисты будут устанавливать, что за тип цели был сбит, так как сейчас точно сказать нельзя.

Есть, собственно, порядок идентификации по обломкам. Я думаю, что специалисты попробуют, учитывая, что действительно резонансным это событие стало, выяснить, что это была за воздушная цель. Видимо, с ПВО ребята что-то уже стали предполагать, говорить, где-то сообщили местным властям, возможно, несколько преждевременно. Но в конце концов, мы не исключаем, что это могло быть какое-то новое оружие, которое враг, средство поражения, имею в виду, новое, которое враг применяет - резюмировал Игнат.

Напомним

Сегодня оккупанты атаковали Днепр.

Как сообщили в Воздушных силах, около 11:30 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области зафиксирована воздушная цель, выпущенная с самолета тактической авиации противника. Цель пролетела более 100 км и была сбита противовоздушной обороной за пределами города Днепр. Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения.

Однако глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что за пределами города Днепр сегодня уничтожили новейшую вражескую бомбу-ракету "Гром-1".