Запорізька область

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
У Запорізькій області пролунали вибухи, місцева влада попереджає про загрозу ударів керованими авіабомбами. Жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.
У Запорізькій області зафіксовано серію вибухів. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та зберігати спокій.
12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.
Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.
Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.
У Запорізькій області повідомляють про активну роботу сил ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях через загрозу атаки безпілотників.
Війська рф завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранено 60-річного жителя Пологівського району, пошкоджено будинки.
Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.
У Запорізькій області повідомляють про активізацію ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.
Російські загарбники планують продавати квартири та будинки, відібрані в українців на окупованій території Запорізької області. Пріоритет надаватиметься завезеним найманцям.
Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.
В Запорізькій області 50-річний чоловік отримав поранення біля Степногірська. Росіяни завдали 497 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджено будинки та автівки.
Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
У Запорізькій області російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль біля Степногірська. Водій поранений, автівку знищено вщент. Чоловіку надали допомогу.
Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.
У Запорізькій області зафіксовано активність ППО. Жителів закликають не покидати укриття до сигналу відбою та зберігати спокій.
російське командування відмовляється евакуювати поранених солдатів у Запорізькій області. Окупанти використовують тактику малих груп, де поранених просто кидають.
У прифронтовій громаді Запорізької області ворожий дрон влучив у цивільні авто. Загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення.
Внаслідок ворожого обстрілу прифронтової громади троє людей отримали поранення. 74-річну жінку у стані середньої важкості доставили до лікарні.
Російські окупанти завдали удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, внаслідок чого загинула жінка. Зруйновано житлові будинки та заклади соціальної сфери.
Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.
Сили оборони просунулись у Бєлгородській області, а росіяни – біля Торецька та Курахового. Тривають бої на сході та півдні України, ворог посилив атаки на Покровському напрямку.
Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.
Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.
Українська оборонна промисловість недофінансована на 20 млрд євро, покрити це можна коштом активів рф. Також росія готує новий наступ на Сумську, Харківську та Запорізьку області.