Запорізька область

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9476 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 31982 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 162243 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139942 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142708 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136467 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136388 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196770 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 9592 перегляди

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Новини по темi

Ворог атакує: у деяких областях країни зафіксовано рух БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про ворожу активність в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.

Війна • 15 квітня, 03:45 • 1204 перегляди

У Запорізькій області пролунали вибухи: загроза ударів авіабомбами

У Запорізькій області пролунали вибухи, місцева влада попереджає про загрозу ударів керованими авіабомбами. Жителів закликають перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки.

Війна • 14 квітня, 19:35 • 2130 перегляди

У Запорізькій області пролунали вибухи: влада закликає до укриттів

У Запорізькій області зафіксовано серію вибухів. Влада закликає мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та зберігати спокій.

Війна • 14 квітня, 02:21 • 4080 перегляди

120 зіткнень, 135 авіаударів, понад 6600 обстрілів за добу: карти Генштабу ЗСУ

12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.

Війна • 13 квітня, 05:38 • 4624 перегляди

На фронті 149 боєзіткнень: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 06:01 • 11002 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54290 перегляди

Посівна-2025: аграрії засіяли понад мільйон гектарів ярих зернових

Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.

Економіка • 11 квітня, 06:19 • 3475 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

У Запорізькій області повідомляють про активну роботу сил ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях через загрозу атаки безпілотників.

Війна • 9 квітня, 17:32 • 15792 перегляди

Атака на Запорізьку область: 60-річний чоловік отримав поранення

Війська рф завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Поранено 60-річного жителя Пологівського району, пошкоджено будинки.

Суспільство • 9 квітня, 04:10 • 4961 перегляди

Освітня платформа "Мрія" у 2025 році масштабується на всю країну - Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що цифрова платформа "Мрія" вже працює в 40 школах шести областей. У 2025 році планується масштабне розширення платформи на всю країну, а також запуск пілоту для дошкілля.

Політика • 8 квітня, 16:45 • 12217 перегляди

У низці областей України зафіксовано активність ворожих дронів

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих ударних БпЛА в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Мешканців закликають до укриттів під час тривог.

Війна • 7 квітня, 19:45 • 10595 перегляди

Окупанти атакують Запоріжжя дронами, працює ППО

У Запорізькій області повідомляють про активізацію ППО. Голова ОВА Іван Федоров закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою тривоги.

Війна • 7 квітня, 18:55 • 10573 перегляди

На ТОТ Запоріжжя окупанти намагатимуться продати відібране майно на аукціонах

Російські загарбники планують продавати квартири та будинки, відібрані в українців на окупованій території Запорізької області. Пріоритет надаватиметься завезеним найманцям.

Суспільство • 7 квітня, 11:09 • 13665 перегляди

За добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 6 квітня на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Ворог завдав 23 ракетні та 90 авіаударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Війна • 7 квітня, 05:42 • 5282 перегляди

На фронті за добу 178 бойових зіткнень: карти Генштабу ЗСУ

Протягом доби 5 квітня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Ворог завдав 99 авіаударів, зокрема скинув 163 КАБи, здійснив 5449 обстрілів та залучив 2237 дронів-камікадзе.

Війна • 6 квітня, 06:00 • 10291 перегляди

У Запорізькій області чоловік отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона

В Запорізькій області 50-річний чоловік отримав поранення біля Степногірська. Росіяни завдали 497 ударів по 13 населених пунктах, пошкоджено будинки та автівки.

Війна • 5 квітня, 11:42 • 15878 перегляди

Вже погодили параметри підтримки: Зеленський заявив, що на підтримку 200 прифронтових громад виділять 2 млрд гривень

Кабмін виділяє 2 мільярди гривень для 200 прифронтових і прикордонних громад у дев'яти областях України. Кошти підуть на безпекові потреби, відновлення та будівництво укриттів.

Війна • 4 квітня, 19:53 • 6689 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12763 перегляди

На Запоріжжі дрон окупантів атакував авто, є поранений

У Запорізькій області російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль біля Степногірська. Водій поранений, автівку знищено вщент. Чоловіку надали допомогу.

Суспільство • 4 квітня, 14:18 • 10544 перегляди

Уряд подвоїв гранти "єРобота" для бізнесу у прифронтових регіонах

Розмір гранту збільшено до 300 тис. грн за одне робоче місце та до 500 тис. грн за два. Вже 25 тисяч підприємців отримали гранти на 12 млрд грн.

Суспільство • 4 квітня, 11:36 • 8407 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

У Запорізькій області зафіксовано активність ППО. Жителів закликають не покидати укриття до сигналу відбою та зберігати спокій.

Суспільство • 2 квітня, 19:10 • 14117 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

російське командування відмовляється евакуювати поранених солдатів у Запорізькій області. Окупанти використовують тактику малих груп, де поранених просто кидають.

Війна • 2 квітня, 17:10 • 27642 перегляди

У Запорізькій області дрон вбив чоловіка та поранив двох цивільних

У прифронтовій громаді Запорізької області ворожий дрон влучив у цивільні авто. Загинув 45-річний чоловік, ще двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення.

Суспільство • 2 квітня, 02:37 • 15284 перегляди

У Запорізькій області зросла кількість поранених через атаку росіян

Внаслідок ворожого обстрілу прифронтової громади троє людей отримали поранення. 74-річну жінку у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Війна • 31 березня, 19:13 • 10401 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

Російські окупанти завдали удару по цивільних об'єктах у Запорізькій області, внаслідок чого загинула жінка. Зруйновано житлові будинки та заклади соціальної сфери.

Війна • 31 березня, 16:30 • 33599 перегляди

З окупації врятували ще п'ятьох дітей за допомоги Катару

Повернення відбулося в межах плану Bring Kids Back UA. Серед врятованих є діти з Криму, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя, яким буде надано необхідну допомогу.

Суспільство • 29 березня, 10:08 • 18175 перегляди

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

Сили оборони просунулись у Бєлгородській області, а росіяни – біля Торецька та Курахового. Тривають бої на сході та півдні України, ворог посилив атаки на Покровському напрямку.

Війна • 29 березня, 01:53 • 46122 перегляди

Кабмін виділив понад 80 млн гривень на будівництво фортифікацій у Запорізькій області

Кабінет міністрів України виділив 83 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Кошти підуть на інженерно-технічні споруди та обладнання оборонних рубежів.

Війна • 28 березня, 13:05 • 33120 перегляди

Над Україною збили 89 зі 163 ворожих дронів, 51 - не досяг цілі

Вночі 28 березня росія атакувала Україну 163 дронами типу Shahed та іншими. ЗСУ збили 89 "Shahed" на півдні, півночі та в центрі країни.

Війна • 28 березня, 07:40 • 38175 перегляди

Українська оборонна промисловість недофінансована приблизно на 20 млрд євро – Зеленський

Українська оборонна промисловість недофінансована на 20 млрд євро, покрити це можна коштом активів рф. Також росія готує новий наступ на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Економіка • 27 березня, 15:05 • 49076 перегляди