Віталій Ляліков. Фото: instagram.com/izvestnyy13_12/

У Польщі жінка напала на 23-річного українця - накинулася на чоловіка з лайкою та образами, вдарила його по голові та плювала на нього, передає УНН із посиланням на inPoland.

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За даними видання, 23-річний Віталій Ляліков є українським професійним бійцем ММА, чемпіоном Запорізької та Дніпровської областей із ММА, кандидатом у майстри спорту з рукопашного бою, володарем синього поясу з бразильського джиу-джитсу. Також він виступав у змаганнях з фрі-файту, греплінгу та боксу, за що має чимало нагород. Б

Він родом із Донецької області. У 2017 році, після окупації Донецька, він переїхав до Запоріжжя, де продовжив займатися спортом. У Польщі Ляліков знаходиться вже рік.

Як розповів українець виданню inPoland, він їхав близько 22:30 з тренування. Трамвай був напівпорожнім, у ньому, за словами чоловіка, їхало близько 5-6 пасажирів. Віталій поставив свій великий спортивний рюкзак на порожнє сидіння навпроти, щоб не тримати його на руках, коли до трамвая зайшла жінка, яка відразу звернула увагу на нього. Вона почала висловлювати образи на його адресу, у яких згадувала походження українця.

"Вона одразу звернула на мене увагу й почала говорити: "О, курва, що, українець?"", — розповів спортсмен.

За словами Віталія він не реагував на жінку та її образи, намагався не вступати у конфлікт, зберігав спокій та продовжував користуватися телефоном. Незважаючи на те, що провокацій з боку Віталія не було, жінка не припиняла свої образи та перейшла до застосування фізичної сили.Далі, за словами Віталія, жінка встала, підійшла до нього та вдарила по голові. Чоловік не застосовував силу проти жінки і лише запитав її чому вона так поводиться. Водій трамвая та невелика кількість пасажирів, які перебували в цей час у трамваї, на інцидент ніяк не відреагували, а лише мовчки спостерігали. Вони, за словами постраждалого, навіть не зробили нападниці зауваження, що дуже вразило чоловіка.

Нападниця не припинила конфлікт із Віталієм та продовжувала вигукувати на його адресу образливі і лайливі слова, відправляла його назад до України та повідомляла, що "Польща тільки для поляків". Коли жінка кілька разів намагалася плюнути у бік Віталія, чоловік почав знімати інцидент на відео.

Жінка вийшла на зупинці Бемово (Bemowo) як і Віталій, адже це була його зупинка. Навіть вийшовши з трамвая вона продовжувала вигукувати образи на адресу українця.

У коментарі ЗМІ Віталій повідомив, що у Польщі перебуває вже рік і тренується у місцевому клубі змішаних єдиноборств AFC у Варшаві, де проводять тренування з ММА, боксу, кікбоксингу та бразильського джиу-джитсу. За його словами такий інцидент трапився у його житті вперше.

До поліції українець вирішив не звертатися. Як пояснив чоловік, подія сталася пізно ввечері, і він не був упевнений, що звернення матиме результат.

Попри спортивну підготовку Віталій не став відповідати нападниці силою, адже вважає неприйнятною ситуацію, коли чоловік підіймає руку на жінку.

"Я принципово не став відповідати силою. Для мене як для чоловіка підняти руку на жінку — це неприйнятно. Але те, що сталося, було вже справжньою межею", — пояснив Віталій та додав, що вважає такі ситуації ненормальними та неадекватними.

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