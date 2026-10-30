У Польщі чоловік напав з ножем на двох українців в автобусі через їхню національність

$45.530.0650.680.09
ukenru
11:58 • 9996 перегляди
Головнокомандувач НАТО не бачить затримок у поставках для Patriot Україні
11:20 • 11837 перегляди
Буданов про Олешки: це важлива операція, і вона має отримати продовженняPhoto
Ексклюзив
09:52 • 18665 перегляди
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
09:42 • 14482 перегляди
Лубінець показав перші кадри з Олешок: делегація зустрілася з місцевимиVideo
09:22 • 12161 перегляди
У Києві почали роботи задля додаткових переправ через Дніпро - міністр назвав час появи
09:13 • 12539 перегляди
Fire Point масштабує виробництво ракет "Фламінго" та ударних дронів FP-1 і FP-2 - Штілерман
08:59 • 9734 перегляди
Україна ввела санкції проти причетних до "Рассвєта" та "тіньового флоту" рф
08:22 • 11098 перегляди
По Україні можливі аварійні відключення, після атаки рф на Дніпро частково повернули світло
30 жовтня, 02:26 • 33935 перегляди
російські ракети влучили у промислове підприємство під Кременчуком
29 жовтня, 22:25 • 32231 перегляди
Атака на Київ 29 жовтня забрала життя людини, є руйнування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
76%
755мм
Популярнi новини
У Польщі поширюють ШІ-відео для розпалювання антиукраїнських настроїв - ЦПД30 жовтня, 03:30 • 8510 перегляди
Атака на Дніпро залишила без світла понад 350 тисяч абонентів30 жовтня, 04:31 • 29990 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому07:51 • 17704 перегляди
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу08:10 • 13030 перегляди
Українська делегація уже безпечно дісталась до Олешок - Арахамія09:29 • 12505 перегляди
Публікації
Розірвання шлюбу: що необхідно врахувати до звернення до суду
Ексклюзив
09:52 • 18657 перегляди
Як прибирання впливає на енергію дому07:51 • 17762 перегляди
Укриття, відтермінування та нові вимоги: як Кабмін планує змінити роботу бізнесу під час повітряної тривоги29 жовтня, 19:49 • 12215 перегляди
8 найатмосферніших різдвяних ярмарків, які варто відвідатиPhoto29 жовтня, 17:55 • 31504 перегляди
Всесвітній день боротьби з інсультом: як розпізнати небезпечні симптоми, врятувати життя та запобігти хворобі29 жовтня, 17:38 • 30871 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Давид Арахамія
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Олешки
Херсонська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Ієн Маккеллен віддав шану колезі по "Людях Ікс" Патріку Стюарту і згадав їхню дружбу08:10 • 13074 перегляди
Помер зірка "Людей Ікс" і "Зоряного шляху" Патрік СтюартPhoto29 жовтня, 22:56 • 26293 перегляди
У Чехії закривають пивоварню з 270-річною історією через падіння попиту на пиво29 жовтня, 14:15 • 23604 перегляди
Не лише Бетмен і Супермен: Джеймс Ганн розкрив план розвитку всесвіту DC29 жовтня, 13:11 • 25042 перегляди
Журнал Life, натхненник "Таємного життя Волтера Мітті", знову відроджується29 жовтня, 10:25 • 28070 перегляди
Актуальне
Опалення
Facebook
Starlink
Fox News
МіГ-29

У Польщі чоловік напав з ножем на двох українців в автобусі через їхню національність

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

У міському автобусі Варшави чоловік ножем поранив двох українців через їхню національність. Підозрюваного затримали й взяли під варту.

У Польщі чоловік напав з ножем на двох українців в автобусі через їхню національність

У Польщі поліція затримала 30-річного чоловіка, якого підозрюють в нападі з ножем на двох українців через їхню національність. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

Деталі

Напад стався в міському автобусі у Варшаві в першій половині жовтня. Зловмисник використав ніж, завдав пасажирам численних колотих і різаних ран, після чого втік з місця події.

Українців госпіталізували з численними пораненнями. За даними поліції, мотивом нападу стала національність потерпілих.

Зловмисник переховувався в лісистій місцевості в Бєлянах, де його й затримали минулими вихідними.

Підозрюваному висунули звинувачення за трьома пунктами. Два з них стосуються нападу на громадян України. Йдеться про замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Виявилось, що чоловік уже відбував покарання за аналогічний умисний злочин.

Третій пункт звинувачення стосується висловлення погроз на адресу іншого чоловіка в серпні 2024 року.

Фігуранта помістили під тимчасову варту на три місяці.

У Варшаві 20-річний українець загинув після падіння з 13-го поверху - ЗМІ19.10.26, 13:21 • 9406 переглядiв

Ольга Розгон

СвітНаші за кордоном
Сутички
Варшава
Польща