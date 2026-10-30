У Польщі чоловік напав з ножем на двох українців в автобусі через їхню національність

У Польщі поліція затримала 30-річного чоловіка, якого підозрюють в нападі з ножем на двох українців через їхню національність. Про це повідомляє RMF24, пише УНН.

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Напад стався в міському автобусі у Варшаві в першій половині жовтня. Зловмисник використав ніж, завдав пасажирам численних колотих і різаних ран, після чого втік з місця події.

Українців госпіталізували з численними пораненнями. За даними поліції, мотивом нападу стала національність потерпілих.

Зловмисник переховувався в лісистій місцевості в Бєлянах, де його й затримали минулими вихідними.

Підозрюваному висунули звинувачення за трьома пунктами. Два з них стосуються нападу на громадян України. Йдеться про замах на заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Виявилось, що чоловік уже відбував покарання за аналогічний умисний злочин.

Третій пункт звинувачення стосується висловлення погроз на адресу іншого чоловіка в серпні 2024 року.

Фігуранта помістили під тимчасову варту на три місяці.

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