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В Польше мужчина напал с ножом на двух украинцев в автобусе из-за их национальности

Киев • УНН

 • 776 просмотра

В городском автобусе Варшавы мужчина ножом ранил двух украинцев из-за их национальности. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.

В Польше мужчина напал с ножом на двух украинцев в автобусе из-за их национальности

В Польше полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух украинцев из-за их национальности. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Подробности

Нападение произошло в городском автобусе в Варшаве в первой половине октября. Злоумышленник использовал нож, нанес пассажирам многочисленные колотые и резаные раны, после чего скрылся с места происшествия.

Украинцев госпитализировали с многочисленными ранениями. По данным полиции, мотивом нападения стала национальность потерпевших.

Злоумышленник скрывался в лесистой местности в Белянах, где его и задержали в минувшие выходные.

Подозреваемому предъявили обвинения по трем пунктам. Два из них касаются нападения на граждан Украины. Речь идет о покушении на причинение тяжкого телесного вреда. Оказалось, что мужчина уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление.

Третий пункт обвинения касается высказывания угроз в адрес другого мужчины в августе 2024 года.

Фигуранта заключили под временный арест на три месяца.

В Варшаве 20-летний украинец погиб после падения с 13-го этажа - СМИ19.10.26, 13:21 • 9398 просмотров

Ольга Розгон

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