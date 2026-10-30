В Польше мужчина напал с ножом на двух украинцев в автобусе из-за их национальности

В Польше полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух украинцев из-за их национальности. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

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Нападение произошло в городском автобусе в Варшаве в первой половине октября. Злоумышленник использовал нож, нанес пассажирам многочисленные колотые и резаные раны, после чего скрылся с места происшествия.

Украинцев госпитализировали с многочисленными ранениями. По данным полиции, мотивом нападения стала национальность потерпевших.

Злоумышленник скрывался в лесистой местности в Белянах, где его и задержали в минувшие выходные.

Подозреваемому предъявили обвинения по трем пунктам. Два из них касаются нападения на граждан Украины. Речь идет о покушении на причинение тяжкого телесного вреда. Оказалось, что мужчина уже отбывал наказание за аналогичное умышленное преступление.

Третий пункт обвинения касается высказывания угроз в адрес другого мужчины в августе 2024 года.

Фигуранта заключили под временный арест на три месяца.

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