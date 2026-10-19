В Варшаве 20-летний украинец погиб после падения с 13-го этажа - СМИ

ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников

ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников

ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников

ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников