В Варшаве 20-летний украинец погиб после падения с 13-го этажа - СМИ
Киев • УНН
В Варшаве погиб 20-летний гражданин Украины, который упал из квартиры на 13-м этаже. Полиция не обнаружила криминального характера происшествия.
В польской столице Варшаве 20-летний украинец упал с высоты 13-го этажа и погиб. Об этом 19 октября сообщило польское издание Fakt, пишет УНН.
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По данным Miejski Reporter, инцидент произошёл в воскресенье, 18 октября, около 12:00 по местному времени на улице Белы Бартока в варшавском районе Урсынув. Экстренные службы вызвали по сообщению о молодом мужчине, который упал с большой высоты.
"На месте происшествия было установлено, что 20-летний гражданин Украины выпал из квартиры на 13-м этаже. Ему оказали первую медицинскую помощь. К сожалению, парамедикам не удалось реанимировать мужчину. 20-летний парень умер от полученных травм", — говорится в публикации.
На месте трагедии работали полицейские под руководством прокуратуры. Следственные действия проводились как на месте обнаружения тела, так и в квартире, где ранее проживал 20-летний парень.
"Наши выводы свидетельствуют о том, что дело не имеет криминального характера. Это был человек, переживавший эмоциональный кризис", — сообщила Fakt Марта Габерская, пресс-секретарь местной полиции.
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