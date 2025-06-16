Упал с высоты 5 этажа: в Одессе полиция расследует травмирование 7-летнего мальчика
Киев • УНН
В Одессе полиция расследует падение семилетнего мальчика с пятиэтажки на улице Большой Арнаутской. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полиция Одесской области расследует обстоятельства падения семилетнего мальчика с многоэтажки в Одессе. Инцидент произошел в ночь на 16 июня на улице Большой Арнаутской. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
Детали
Как отмечается, травмированного ребенка обнаружила местная жительница, которая сообщила об этом в полицию.
На место прибыли ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Медики госпитализировали мальчика в тяжелом состоянии, он находится в больнице.
Предварительно установлено, что ребенок, проживавший с матерью в квартире на последнем этаже пятиэтажки, получил травмы в результате падения с высоты.
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