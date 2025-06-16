Впав з висоти 5 поверху: в Одесі поліція розслідує травмування 7-річного хлопчика
Київ • УНН
В Одесі поліція розслідує падіння семирічного хлопчика з п'ятиповерхівки на вулиці Великій Арнаутській. Дитину госпіталізовано у тяжкому стані.
Поліція Одеської області розслідує обставини падіння семирічного хлопчика з багатоповерхівки в Одесі. Інцидент стався у ніч на 16 червня на вулиці Великій Арнаутській. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.
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Як зазначається, травмовану дитину виявила місцева жителька, яка повідомила про це в поліцію.
На місце прибули ювенальні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Медики госпіталізували хлопчика у тяжкому стані, він перебуває в лікарні.
Попередньо встановлено, що дитина, яка мешкала із матір’ю у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхівки, отримала травми в результаті падіння з висоти.
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Всі обставини події встановлюються. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.
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