У Києві школярка випала з вікна третього поверху: у закладі освіти працює поліція
Київ • УНН
У Дніпровському районі Києва 14-річна школярка випала з вікна третього поверху. Дівчину з травмами госпіталізовано, на місці у навчальному закладі працює поліція, яка встановлює обставини події.
У Дніпровському районі Києва 14-річна школярка випала з вікна третього поверху, її госпіталізовано, поліція з'ясовує обставини інциденту в навчальному закладі, повідомили у ГУНП в столиці у середу, пише УНН.
Поліція встановлює обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої в освітньому закладі Дніпровського району. Попередньо відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху
Зазначається, що дівчину із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу.
Наразі на місці, як вказано, працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією навчального закладу.
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