У Києві школярка випала з вікна третього поверху: у закладі освіти працює поліція

У Дніпровському районі Києва 14-річна школярка випала з вікна третього поверху, її госпіталізовано, поліція з'ясовує обставини інциденту в навчальному закладі, повідомили у ГУНП в столиці у середу, пише УНН.

Поліція встановлює обставини надзвичайної події за участі неповнолітньої в освітньому закладі Дніпровського району. Попередньо відомо, що 14-річна школярка випала з вікна третього поверху - повідомили у поліції у соцмережах.

Зазначається, що дівчину із травмами її було госпіталізовано до медичного закладу.

Наразі на місці, як вказано, працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією навчального закладу.

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