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У Києві сталася стрілянина в готелі: підозрюваного затримали

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Сьогодні вранці у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в готелі. Поліція оперативно затримала підозрюваного, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Києві сталася стрілянина в готелі: підозрюваного затримали

У Києві сьогодні вранці сталася стрілянина в готелі Святошинського району, підозрюваного затримали під час спецоперації, ніхто не постраждав, повідомили у ГУНП у столиці у середу, пише УНН.

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинський району

- повідомили у поліції у соцмережах.

Деталі

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події, як вказано, було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

"У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", - зазначили у поліції.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.

Стрілянина під Києвом: спецпризначенці затримали чоловіка за розстріл військового та його тещі08.05.25, 17:49 • 6378 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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