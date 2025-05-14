У Києві сталася стрілянина в готелі: підозрюваного затримали

У Києві сьогодні вранці сталася стрілянина в готелі Святошинського району, підозрюваного затримали під час спецоперації, ніхто не постраждав, повідомили у ГУНП у столиці у середу, пише УНН.

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинський району - повідомили у поліції у соцмережах.

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Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події, як вказано, було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.

"У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", - зазначили у поліції.

Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.



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