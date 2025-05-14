У Києві сталася стрілянина в готелі: підозрюваного затримали
Київ • УНН
Сьогодні вранці у Святошинському районі Києва сталася стрілянина в готелі. Поліція оперативно затримала підозрюваного, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У Києві сьогодні вранці сталася стрілянина в готелі Святошинського району, підозрюваного затримали під час спецоперації, ніхто не постраждав, повідомили у ГУНП у столиці у середу, пише УНН.
Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину в одному з готелів Святошинський району
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Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції сьогодні близько 7:30. На місце події, як вказано, було негайно скеровано наряди поліції та введено спеціальну поліцейську операцію.
"У результаті проведених заходів поліцейські затримали зловмисника, серед громадян ніхто не постраждав", - зазначили у поліції.
Поліцейські продовжують працювати на місці події, всі обставини зʼясовуються.
Стрілянина під Києвом: спецпризначенці затримали чоловіка за розстріл військового та його тещі08.05.25, 17:49 • 6378 переглядiв