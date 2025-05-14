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В Киеве произошла стрельба в отеле: подозреваемый задержан

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Сегодня утром в Святошинском районе Киева произошла стрельба в отеле. Полиция оперативно задержала подозреваемого, в результате инцидента никто не пострадал.

В Киеве произошла стрельба в отеле: подозреваемый задержан

В Киеве сегодня утром произошла стрельба в отеле Святошинского района, подозреваемого задержали во время спецоперации, никто не пострадал, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.

Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района

- сообщили в полиции в соцсетях.

Детали

Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия, как указано, были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.

"В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал", - отметили в полиции.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.

Стрельба под Киевом: спецназовцы задержали мужчину за расстрел военного и его тёщи 08.05.25, 17:49 • 6378 просмотров

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