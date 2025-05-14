В Киеве произошла стрельба в отеле: подозреваемый задержан
Киев • УНН
Сегодня утром в Святошинском районе Киева произошла стрельба в отеле. Полиция оперативно задержала подозреваемого, в результате инцидента никто не пострадал.
В Киеве сегодня утром произошла стрельба в отеле Святошинского района, подозреваемого задержали во время спецоперации, никто не пострадал, сообщили в ГУНП в столице в среду, пишет УНН.
Полицейские задержали злоумышленника, совершившего стрельбу в одном из отелей Святошинского района
Детали
Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия, как указано, были немедленно направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.
"В результате проведенных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал", - отметили в полиции.
Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются.
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