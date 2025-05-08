Стрельба под Киевом: спецназовцы задержали мужчину за расстрел военного и его тещи

Полиция в Киевской области во время спецоперации в течение часа задержала задержала мужчину за расстрел военного и его родственницы, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Полиция Киевской области задержала мужчину, который расстрелял военного и его родственницу. В результате полученных огнестрельных ранений они погибли

Полицейские, как указано, "установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов". "Впрочем, сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму", - говорится в сообщении.

В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри. Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали 63-летнего мужчину