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Стрельба под Киевом: спецназовцы задержали мужчину за расстрел военного и его тещи

Киев • УНН

 • 842 просмотра

По данным полиции, мужчина застрелил военного и его родственницу из-за конфликта по поводу оплаты за проданное месяц назад оружие. Полиция задержала подозреваемого.

Стрельба под Киевом: спецназовцы задержали мужчину за расстрел военного и его тещи

Полиция в Киевской области во время спецоперации в течение часа задержала задержала мужчину за расстрел военного и его родственницы, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Полиция Киевской области задержала мужчину, который расстрелял военного и его родственницу. В результате полученных огнестрельных ранений они погибли

- сообщили в полиции.

Полицейские, как указано, "установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов". "Впрочем, сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму", - говорится в сообщении.

В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри. Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали 63-летнего мужчину

- указали в полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении.

Под Киевом мужчина расстрелял людей: есть погибшие, идет спецоперация по задержанию стрелка08.05.25, 16:30 • 23055 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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