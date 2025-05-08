Под Киевом мужчина расстрелял людей: есть погибшие, идет спецоперация по задержанию стрелка

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина открыл огонь по людям, погибло несколько человек, продолжается спецоперация по задержанию стрелка, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибло несколько человек. Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан