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Под Киевом мужчина расстрелял людей: есть погибшие, идет спецоперация по задержанию стрелка

Киев • УНН

 • 12227 просмотра

В селе Софиевская Борщаговка Бучанского района мужчина открыл огонь по людям. На месте работают экстренные службы, продолжается спецоперация по задержанию злоумышленника.

Под Киевом мужчина расстрелял людей: есть погибшие, идет спецоперация по задержанию стрелка

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина открыл огонь по людям, погибло несколько человек, продолжается спецоперация по задержанию стрелка, сообщили в ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибло несколько человек. Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан

- сообщили в полиции.

Сейчас, как сообщается, на месте происшествия работают все экстренные службы.

Проводится спецоперация по задержанию злоумышленника

- заявили в полиции.

В Киеве произошла стрельба на парковке: что известно24.04.25, 12:47 • 5280 просмотров

Юлия Шрамко

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