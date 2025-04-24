В Киеве произошла стрельба на парковке: что известно
Киев • УНН
Сегодня утром в Подольском районе Киева на парковке произошла стрельба. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них выстрелил. Полиция устанавливает обстоятельства.
Сегодня утром на парковке в Подольском районе Киева произошла стрельба. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них выстрелил. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.
Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Подольском районе столицы. Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов. Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.
"Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации", - отметили в полиции.
По данным УНН, инцидент произошел в районе ЖК "Варшавский".
В Киеве стреляли в мужчину, полиция расследует покушение на убийство22.04.25, 09:49 • 5526 просмотров