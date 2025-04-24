В Киеве произошла стрельба на парковке: что известно

Сегодня утром на парковке в Подольском районе Киева произошла стрельба. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них выстрелил. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сообщили в ГУНП в Киеве в четверг, пишет УНН.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Подольском районе столицы. Информация о стрельбе поступила сегодня около 10 часов. Предварительно установлено, что на парковке возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них произвел выстрел - сообщили в полиции.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

"Все участники происшествия установлены, на месте работают правоохранители, обстоятельства устанавливаются. Решается вопрос правовой квалификации", - отметили в полиции.

По данным УНН, инцидент произошел в районе ЖК "Варшавский".

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