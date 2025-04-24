У Києві сталася стрілянина на парковці: що відомо

Сьогодні вранці на парковці у Подільському районі Києва сталася стрілянина. Між двома чоловіками виник конфлікт, один з них вистрілив. Поліція встановлює обставини інциденту, повідомили у ГУНП у Києві у четвер, пише УНН.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Подільському районі столиці. Інформація про стрільбу надійшла сьогодні близько 10 години. Попередньо встановлено, що на парковці виник конфлікт між двома чоловіками, в ході якого один з них здійснив постріл - повідомили у поліції.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

"Усі учасники події вставлені, на місці працюють правоохоронці, обставини встановлюються. Вирішується питання правової кваліфікації", - зазначили у поліції.

За даними УНН, інцидент стався у районі ЖК "Варшавський".

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