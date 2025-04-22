У Києві стріляли в чоловіка, поліція розслідує замах на вбивство

У Києві, у Святошинському районі, сьогодні виявили чоловіка з вогнепальним пораненням, поліція встановлює обставини події та розшукує причетних, відкрито кримінальне провадження щодо замаху на умисне вбивство, повідомили у вівторок у ГУНП у Києві, пише УНН.

Поліція Києва встановлює обставини події, унаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення. Потерпілого госпіталізовано - повідомили в поліції.

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Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці із вогнепальним пораненням надійшло сьогодні о 08:50.

На місце відправилися поліція, у тому числі кінологи, та медики. "На цей час потерпілому на дається медична допомога", - ідеться у повідомленні.

"Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину", - вказали правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

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