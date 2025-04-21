П'яний чоловік влаштував стрілянину з автомата на Дніпропетровщині: його затримано

У Кам’янському на Дніпропетровщині житель Дніпра у стані алкогольного сп’яніння біля житлового будинку вчинив бійку з чоловіком, під час якої здійснив постріли з автоматичної зброї. Зловмисника затримано. Про це розповіла журналісту УНН речниця ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

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"20 квітня о 20:34 надійшло повідомлення від громадян про те, що біля будинку № 5 по вул. Харківській, у місті Кам’янське, невідомий чоловік в ході конфлікту почав стріляти зі зброї. Виїздом на місце встановлено, що мешканець Дніпра 1980 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за вищевказаною адресою вчинив бійку з чоловіком 1987 року народження, в ході якої здійснив постріли з автоматичної зброї, після чого з місця події втік", - розповіла Старчевська.

За її словами, внаслідок хуліганських дій постраждалих немає.

"Вжитими заходами останнього затримано (ст. 208 КПКУ). Зброю вилучено", - повідомила Старчевська.

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