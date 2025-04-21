Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан
Киев • УНН
В Каменском нетрезвый житель Днепра (1980 г.р.) во время драки с мужчиной (1987 г.р.) стрелял из автоматического оружия. Злоумышленник сбежал, но его быстро задержали; пострадавших нет.
В Каменском в Днепропетровской области житель Днепра в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома совершил драку с мужчиной, во время которой произвел выстрелы из автоматического оружия. Злоумышленник задержан. Об этом рассказала журналисту УНН пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.
Детали
"20 апреля в 20:34 поступило сообщение от граждан о том, что возле дома № 5 по ул. Харьковской, в городе Каменское, неизвестный мужчина в ходе конфликта начал стрелять из оружия. Выездом на место установлено, что житель Днепра 1980 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по вышеуказанному адресу совершил драку с мужчиной 1987 года рождения, в ходе которой произвел выстрелы из автоматического оружия, после чего с места происшествия скрылся", - рассказала Старчевская.
По ее словам, в результате хулиганских действий пострадавших нет.
"Принятыми мерами последний задержан (ст. 208 УПКУ). Оружие изъято", - сообщила Старчевская.
На Волыни неизвестный стрелял в егеря и убил его жену: мужчину задержали31.03.25, 12:24 • 28230 просмотров