Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

В Каменском в Днепропетровской области житель Днепра в состоянии алкогольного опьянения возле жилого дома совершил драку с мужчиной, во время которой произвел выстрелы из автоматического оружия. Злоумышленник задержан. Об этом рассказала журналисту УНН пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Детали

"20 апреля в 20:34 поступило сообщение от граждан о том, что возле дома № 5 по ул. Харьковской, в городе Каменское, неизвестный мужчина в ходе конфликта начал стрелять из оружия. Выездом на место установлено, что житель Днепра 1980 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по вышеуказанному адресу совершил драку с мужчиной 1987 года рождения, в ходе которой произвел выстрелы из автоматического оружия, после чего с места происшествия скрылся", - рассказала Старчевская.

По ее словам, в результате хулиганских действий пострадавших нет.

"Принятыми мерами последний задержан (ст. 208 УПКУ). Оружие изъято", - сообщила Старчевская.

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