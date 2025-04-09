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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28423 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью 4 апреля Днепропетровщина снова подверглась массированной атаке дронов. Ранены три человека, есть повреждения в Днепре и Каменском, в частности, возгорание и повреждение админзданий.

Война • 4 апреля, 00:04 • 20791 просмотра

Днепропетровщина под атакой шахедов: в областном центре горит дом

россия атаковала Днепропетровщину шахедами. Под ударом оказались Днепр и Каменское, в областном центре возникли пожары, повреждены админздания.

Война • 3 апреля, 22:03 • 7058 просмотра

Убийство экс-заместителя мэра Каменского Плахотника: сообщено о подозрении мужчине

Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в убийстве Александра Плахотника. Мотивом преступления следствие считает невозврат долга, подозреваемый следил за жертвой несколько месяцев.

Криминал и ЧП • 2 апреля, 09:00 • 13401 просмотра

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

Правоохранители Украины, Литвы и Латвии разоблачили 14 участников преступной организации. Мошенники выманивали деньги у граждан ЕС, представляясь банкирами и правоохранителями.

Криминал и ЧП • 13 марта, 08:29 • 148409 просмотра

На Днепропетровщине задержан хакер, который продавал базы данных тысяч пользователей

Киберполиция задержала 25-летнего хакера из Каменского, который взломал около 10 тысяч электронных почтовых ящиков. Злоумышленник продавал похищенные персональные и финансовые данные в даркнете.

Криминал и ЧП • 18 сентября, 09:13 • 19262 просмотра

Оккупанты 333 раза обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области

Российские войска совершили 333 атаки на 10 населенных пунктов Запорожской области. Использовались авиаудары, БпЛА, РСЗО и артиллерия, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Война • 19 августа, 06:20 • 46573 просмотра

На Днепропетровщине за поджог автомобилей военного и волонтера задержали двух несовершеннолетних за поджог автомобилей

В Каменском задержали 17-летних парня и девушку за поджог двух автомобилей. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения, правоохранители проверяют версию заказа от спецслужб РФ.

Криминал и ЧП • 31 июля, 14:14 • 26664 просмотра

ГБР разоблачило схему увольнения с военной службы из-за ухода за родными по фиктивным документам

В Каменском разоблачена схема подделки документов для увольнения военнослужащих. За 80 тыс. грн выдавались фальшивые справки об инвалидности родственников, что позволяло избежать службы.

Криминал и ЧП • 24 июля, 12:34 • 22954 просмотра

Серию взрывов слышно на Днепропетровщине

Неоднократные взрывы были слышны в Днепре, Каменском и Кривом Роге после того, как ПС предупредили о приближении ракет.

Война • 8 июля, 07:54 • 52885 просмотра

Шесть общин получили мобильные ЦПАУ - Федоров

Шесть украинских громад в Николаевской и Днепропетровской областях получили мобильные Центры предоставления административных услуг, которые помогут жителям прифронтовых территорий получить доступ к государственным услугам быстрее и комфортнее.

Общество • 5 июля, 09:03 • 31178 просмотра

За последние сутки захватчики совершили 404 обстрела по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 404 раза обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.

Общество • 18 июня, 04:11 • 31308 просмотра

На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили пять шахедов

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников-камикадзе в разных районах Днепропетровской области во время ночных атак противника.

Общество • 14 июня, 04:43 • 35479 просмотра

Над Днепропетровской областью силы ПВО сбили 11 "шахедов"

Украинская система противовоздушной обороны сбила 11 «шахедов» над Днепропетровской областью ночью, причем беспилотники были уничтожены в разных районах.

Общество • 26 мая, 05:15 • 37580 просмотра

На Запорожье армия рф ударила 434 раза, есть погибший

Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.

Война • 21 мая, 06:16 • 25522 просмотра

Генштаб: ситуация на фронте обострена, на Харьковском направлении идут бои в направлении села Старица

Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.

Война • 20 мая, 09:05 • 37871 просмотра

На фронте с начала суток 39 боевых столкновений, продолжаются бои на Покровском и Краматорском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.

Война • 19 мая, 08:23 • 38547 просмотра

С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях

С начала суток произошло 44 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, поскольку противник продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Война • 18 мая, 12:10 • 33524 просмотра

Ситуацию на Харьковщине частично стабилизировали, но оккупанты атакуют вдоль почти всей линии фронта - Генштаб

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Война • 15 мая, 17:57 • 41987 просмотра

На фронте 130 боевых столкновений, россияне интенсивно атакуют на Покровском направлении - Генштаб

14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Война • 14 мая, 17:02 • 34148 просмотра

Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.

Война • 14 мая, 10:51 • 28846 просмотра

Враг ночью атаковал Днепропетровскую область "шахедами", 4 уничтожены

Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками дальнего радиуса действия, но украинские военные уничтожили 4 беспилотника в Новомосковском, Каменском и Днепровском районах, восстановив спокойствие в регионе около полуночи.

Война • 14 мая, 05:54 • 20569 просмотра

россияне 462 раза обстреляли Запорожскую область

Российские войска 462 раза обстреляли Запорожскую область, в том числе 208 беспилотников и 232 артиллерийских удара, целями которых стали 7 населенных пунктов.

Общество • 14 мая, 05:02 • 40632 просмотра

На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.

Война • 13 мая, 21:16 • 45600 просмотра

За сутки 103 боевых столкновения, враг совершил 100 авиационных ударов и более 50 обстрелов - Генштаб

За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.

Война • 5 мая, 16:56 • 68148 просмотра

В Украине из-за непогоды отключены 7794 абонента в 21 населенном пункте - Минэнерго

Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены от электро- и газоснабжения 7794 абонента в 21 населенном пункте в разных областях.

Общество • 21 апреля, 10:27 • 76532 просмотра

россияне атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Каменском районе - ОВА

Глава Днепропетровской областной военной администрации заявил о взрывах, прогремевших в Каменском районе Днепропетровской области во время воздушной тревоги.

Война • 20 апреля, 08:42 • 39556 просмотра

Три человека погибли, 3 ранены в результате удара рф из "Градов" на Запорожье - ОВА

3 человека погибли, 3 получили ранения в результате обстрела из "Градов" Пологовского района Запорожской области, на фоне 357 вражеских обстрелов 8 населенных пунктов.

Война • 8 апреля, 05:25 • 29309 просмотра

российские удары повредили здания, автомобили и линию электропередач в Днепропетровской области

В Днепропетровской области удары рф повредили здания, автомобили, линию электропередач и вызвали взрывы в некоторых населенных пунктах.

Война • 7 апреля, 05:27 • 46526 просмотра

Курировал фильтрационный лагерь в Запорожской области: перед судом предстанет сын начальника охраны януковича

28-летний сотрудник фсб россии незаконно удерживал украинцев, руководил фильтрационным лагерем в Запорожской области, где задержанных подвергали пыткам, а также организовывал инсценировки казней.

Война • 2 апреля, 09:26 • 27074 просмотра

Ночная атака на Днепр: повреждена пожарная часть и 2-этажный дом

Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.

Общество • 2 апреля, 04:35 • 103682 просмотра