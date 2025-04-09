Ночью 4 апреля Днепропетровщина снова подверглась массированной атаке дронов. Ранены три человека, есть повреждения в Днепре и Каменском, в частности, возгорание и повреждение админзданий.
россия атаковала Днепропетровщину шахедами. Под ударом оказались Днепр и Каменское, в областном центре возникли пожары, повреждены админздания.
Жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении в убийстве Александра Плахотника. Мотивом преступления следствие считает невозврат долга, подозреваемый следил за жертвой несколько месяцев.
Правоохранители Украины, Литвы и Латвии разоблачили 14 участников преступной организации. Мошенники выманивали деньги у граждан ЕС, представляясь банкирами и правоохранителями.
Киберполиция задержала 25-летнего хакера из Каменского, который взломал около 10 тысяч электронных почтовых ящиков. Злоумышленник продавал похищенные персональные и финансовые данные в даркнете.
Российские войска совершили 333 атаки на 10 населенных пунктов Запорожской области. Использовались авиаудары, БпЛА, РСЗО и артиллерия, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В Каменском задержали 17-летних парня и девушку за поджог двух автомобилей. Подозреваемым грозит до 10 лет заключения, правоохранители проверяют версию заказа от спецслужб РФ.
В Каменском разоблачена схема подделки документов для увольнения военнослужащих. За 80 тыс. грн выдавались фальшивые справки об инвалидности родственников, что позволяло избежать службы.
Неоднократные взрывы были слышны в Днепре, Каменском и Кривом Роге после того, как ПС предупредили о приближении ракет.
Шесть украинских громад в Николаевской и Днепропетровской областях получили мобильные Центры предоставления административных услуг, которые помогут жителям прифронтовых территорий получить доступ к государственным услугам быстрее и комфортнее.
За минувшие сутки российские войска 404 раза обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
Подразделения противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников-камикадзе в разных районах Днепропетровской области во время ночных атак противника.
Украинская система противовоздушной обороны сбила 11 «шахедов» над Днепропетровской областью ночью, причем беспилотники были уничтожены в разных районах.
Один человек погиб в результате вражеского обстрела в Васильевском районе Запорожской области, где оккупанты совершили 434 обстрела 10 населенных пунктов, применив 189 БПЛА, 16 ударов из РСЗО и 229 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома.
Ситуация на фронте остается напряженной, продолжаются бои на Харьковском направлении в направлении села Старица. С начала суток российские оккупанты совершили 533 обстрела и применили более 50 беспилотников-камикадзе, но украинские войска отражают атаки и держат ситуацию под контролем.
За прошедшие сутки на фронте российско-украинской войны продолжались интенсивные боевые действия: произошло 110 боевых столкновений и 39 дополнительных боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки, нанеся противнику значительные потери, в частности 274 оккупанта убиты и ранены, уничтожено или повреждено 19 единиц вооружения и военной техники.
С начала суток произошло 44 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, поскольку противник продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск.
Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении, в частности на северо-западных окраинах Волчанска, несмотря на интенсивные бои по всей линии фронта, в результате которых противник понес значительные потери в живой силе и технике.
14 мая на линии соприкосновения произошло 130 боевых столкновений, во время которых противник интенсивно атаковал украинские позиции, используя преимущество в живой силе и технике, нанеся 2 ракетных удара, 65 авиаударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.
Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками дальнего радиуса действия, но украинские военные уничтожили 4 беспилотника в Новомосковском, Каменском и Днепровском районах, восстановив спокойствие в регионе около полуночи.
Российские войска 462 раза обстреляли Запорожскую область, в том числе 208 беспилотников и 232 артиллерийских удара, целями которых стали 7 населенных пунктов.
Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.
За минувшие сутки произошло 103 боевых столкновения, противник совершил 100 авиаударов и более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а украинские войска нанесли удары по 13 местам сосредоточения живой силы противника и 7 объектам, в том числе радиолокационных станциях и системах противовоздушной обороны.
Из-за непогоды и вражеских обстрелов в Украине отключены от электро- и газоснабжения 7794 абонента в 21 населенном пункте в разных областях.
Глава Днепропетровской областной военной администрации заявил о взрывах, прогремевших в Каменском районе Днепропетровской области во время воздушной тревоги.
3 человека погибли, 3 получили ранения в результате обстрела из "Градов" Пологовского района Запорожской области, на фоне 357 вражеских обстрелов 8 населенных пунктов.
В Днепропетровской области удары рф повредили здания, автомобили, линию электропередач и вызвали взрывы в некоторых населенных пунктах.
28-летний сотрудник фсб россии незаконно удерживал украинцев, руководил фильтрационным лагерем в Запорожской области, где задержанных подвергали пыткам, а также организовывал инсценировки казней.
Ночная атака на Днепр вызвала пожары, повредив 2-этажный дом и пожарную часть после того, как силы ПВО уничтожили 9 "шахедов" над регионом.