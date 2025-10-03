$41.280.05
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 8900 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14827 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13240 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14959 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14306 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14007 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17829 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30582 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52442 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Более полутонны пельменей для военных - в Каменском установили рекорд Украины

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Более 120 участников в Каменском слепили 539 кг домашних пельменей для Вооруженных Сил Украины, установив национальный рекорд. Это событие состоялось в рамках программы поддержки военных "МХП Рядом".

Более полутонны пельменей для военных - в Каменском установили рекорд Украины

В Каменском зафиксирован национальный рекорд по самому масштабному лепке пельменей. Более 120 участников — волонтеры, ветераны и сотрудники международной компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП — слепили 539 кг домашних пельменей. Готовые изделия были заморожены и переданы в термобоксах в подразделения Вооруженных Сил Украины. Событие состоялось в рамках комплексной программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом".

Единство и поддержка защитников

Пельмени для военных стали символом заботы и домашнего тепла. К акции присоединились и ветераны, которые сейчас работают в МХП.

"Мы хотели, чтобы каждый пельмень нес в себе частичку тепла для наших защитников", — поделилась Татьяна, волонтер и сотрудница компании.

"Когда солдат сыт — он сильнее. Это простая, но важная истина", — отметила ветеран и сотрудница МХП Галина.

МХП — партнер поддержки

"Для акции мы использовали продукцию собственного производства. Для нас важно быть партнерами таких инициатив, ведь это о взаимной поддержке и ответственности перед Силами обороны Украины", - говорит Александр Сплодитель, директор птицефабрики "Орель-Лидер МХП".

МХП стабильно работает даже в военное время, обеспечивая продовольственную безопасность страны. С начала полномасштабной войны компания передала более 16 тонн благотворительной продукции военным и общинам.

Вместе с Благотворительным фондом "МХП-Громаде" компания реализует десятки проектов в сфере образования, инфраструктуры, культуры и поддержки бизнеса, развивая украинские общины. В рамках программы "МХП Рядом" компания оказывает комплексную помощь военным, ветеранам и их семьям: медицинское, психологическое и правовое сопровождение, реабилитация и мероприятия реинтеграции. Сейчас более 2 900 сотрудников МХП защищают Украину, из них 103 — сотрудники "Орель-Лидера".

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 38 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes. МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаде" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Рядом".

Лилия Подоляк

Общество
Лондонская фондовая биржа
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Вооруженные силы Украины
Каменское
Испания
Европа
Украина