Более полутонны пельменей для военных - в Каменском установили рекорд Украины

В Каменском зафиксирован национальный рекорд по самому масштабному лепке пельменей. Более 120 участников — волонтеры, ветераны и сотрудники международной компании в сфере пищевых и агротехнологий МХП — слепили 539 кг домашних пельменей. Готовые изделия были заморожены и переданы в термобоксах в подразделения Вооруженных Сил Украины. Событие состоялось в рамках комплексной программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Рядом".

Единство и поддержка защитников

Пельмени для военных стали символом заботы и домашнего тепла. К акции присоединились и ветераны, которые сейчас работают в МХП.

"Мы хотели, чтобы каждый пельмень нес в себе частичку тепла для наших защитников", — поделилась Татьяна, волонтер и сотрудница компании.

"Когда солдат сыт — он сильнее. Это простая, но важная истина", — отметила ветеран и сотрудница МХП Галина.

МХП — партнер поддержки

"Для акции мы использовали продукцию собственного производства. Для нас важно быть партнерами таких инициатив, ведь это о взаимной поддержке и ответственности перед Силами обороны Украины", - говорит Александр Сплодитель, директор птицефабрики "Орель-Лидер МХП".

МХП стабильно работает даже в военное время, обеспечивая продовольственную безопасность страны. С начала полномасштабной войны компания передала более 16 тонн благотворительной продукции военным и общинам.

Вместе с Благотворительным фондом "МХП-Громаде" компания реализует десятки проектов в сфере образования, инфраструктуры, культуры и поддержки бизнеса, развивая украинские общины. В рамках программы "МХП Рядом" компания оказывает комплексную помощь военным, ветеранам и их семьям: медицинское, психологическое и правовое сопровождение, реабилитация и мероприятия реинтеграции. Сейчас более 2 900 сотрудников МХП защищают Украину, из них 103 — сотрудники "Орель-Лидера".

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине, Испании и странах Юго-Восточной Европы. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 38 тысяч сотрудников в Украине и за рубежом, входит в топ 20 лучших работодателей Украины по версии Forbes. МХП экспортирует продукцию в более чем 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП — лидер по производству курятины в Европе и входит в ТОП-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "Мясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаде" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "МХП Рядом".