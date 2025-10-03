$41.280.05
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболіста
Понад пів тонни ліпленців для військових - у Кам’янському встановили рекорд України

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Понад 120 учасників у Кам'янському зліпили 539 кг домашніх пельменів для Збройних Сил України, встановивши національний рекорд. Ця подія відбулася в межах програми підтримки військових "МХП Поруч".

Понад пів тонни ліпленців для військових - у Кам’янському встановили рекорд України

У Кам’янському зафіксовано національний рекорд із наймасштабнішого ліплення пельменів. Понад 120 учасників - волонтери, ветерани та працівники міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП - зліпили 539 кг домашніх ліпленців. Готові вироби були заморожені та передані в термобоксах до підрозділів Збройних Сил України. Подія відбулася в межах комплексної програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Єдність і підтримка захисників

Ліпленці для військових стали символом турботи та домашнього тепла. До акції долучилися й ветерани, які нині працюють у МХП.

"Ми хотіли, щоб кожен пельмень ніс у собі часточку тепла для наших захисників", - поділилася Тетяна, волонтерка та співробітниця компанії.

"Коли солдат ситий - він сильніший. Це проста, але важлива істина", - зазначила ветеранка та співробітниця МХП Галина.

МХП - партнер підтримки

"Для акції ми використали продукцію власного виробництва. Для нас важливо бути партнерами таких ініціатив, адже це про взаємну підтримку та відповідальність перед Силами оборони України", - говорить Олександр Сплодитель, директор птахофабрики "Оріль-Лідер МХП".

МХП стабільно працює навіть у воєнний час, забезпечуючи продовольчу безпеку країни. З початку повномасштабної війни компанія передала понад 16 тонн благодійної продукції військовим і громадам.

Разом із Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія реалізує десятки проєктів у сфері освіти, інфраструктури, культури та підтримки бізнесу, розвиваючи українські громади. В межах програми "МХП Поруч" компанія надає комплексну допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам: медичний, психологічний і правовий супровід, реабілітація та заходи реінтеграції. Нині понад 2 900 працівників МХП боронять Україну, з них 103 — співробітники "Оріль-Лідера".

Довідка

МХП - міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні, Іспанії та країнах Південно-Східної Європи. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 38 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ 20 кращих роботодавців України за версією Forbes. МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у ТОП-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Лілія Подоляк

