Кам'янське

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25859 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155302 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135584 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138486 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134299 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134373 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196249 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77559 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164638 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116927 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Ворог атакував Дніпропетровщину дронами: троє поранених

Вночі 4 квітня Дніпропетровщина знову зазнала масованої атаки дронів. Поранено троє людей, є пошкодження у Дніпрі та Кам'янському, зокрема, загоряння та пошкодження адмінбудівель.

Війна • 4 квітня, 00:04 • 20886 перегляди

Дніпропетровщина під атакою шахедів: в обласному центрі горить будинок

росія атакувала Дніпропетровщину шахедами. Під ударом опинилися Дніпро та Кам'янське, в обласному центрі виникли пожежі, пошкоджено адмінбудівлі.

Війна • 3 квітня, 22:03 • 7296 перегляди

Вбивство ексзаступника мера Кам’янського Плахотніка: повідомлено про підозру чоловіку

Мешканцю Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вбивстві Олександра Плахотніка. Мотивом злочину слідство вважає неповернення боргу, підозрюваний стежив за жертвою декілька місяців.

Кримінал та НП • 2 квітня, 09:00 • 13436 перегляди

На Дніпропетровщині знайдено тіло ексвіцемера Кам'янського Плахотніка: що відомо

На узбіччі дороги в Кам'янському районі виявили тіло Олександра Плахотніка, колишнього віцемера та члена "Батьківщини". Поліція розпочала розслідування за статтею про умисне вбивство.

Кримінал та НП • 28 березня, 12:35 • 23755 перегляди

13 затриманих та мільйон готівкою: в Україні провели спільну з ЄС спецоперацію через схему з сall-центром

Правоохоронці України, Литви та Латвії викрили 14 учасників злочинної організації. Шахраї видурювали гроші у громадян ЄС, представляючись банкірами та правоохоронцями.

Кримінал та НП • 13 березня, 08:29 • 148429 перегляди

На Дніпропетровщині затримано хакера, який продавав бази даних тисяч користувачів

Кіберполіція затримала 25-річного хакера з Кам'янського, який зламав близько 10 тисяч електронних поштових скриньок. Зловмисник продавав викрадені персональні та фінансові дані у даркнеті.

Кримінал та НП • 18 вересня, 09:13 • 19277 перегляди

Окупанти 333 рази обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

Російські війська здійснили 333 атаки на 10 населених пунктів Запорізької області. Використовувалися авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артилерія, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 19 серпня, 06:20 • 46590 перегляди

На Дніпропетровщині за підпал автомобілів військового та волонтера затримали двох неповнолітніх

У Кам'янському затримали 17-річних хлопця та дівчину за підпал двох автомобілів. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення, правоохоронці перевіряють версію замовлення від спецслужб РФ.

Кримінал та НП • 31 липня, 14:14 • 26675 перегляди

ДБР викрило схему звільнення з військової служби через догляд за рідними за фіктивними документами

У Кам'янському викрито схему підробки документів для звільнення військовослужбовців. За 80 тис. грн видавалися фальшиві довідки про інвалідність родичів, що дозволяло уникнути служби.

Кримінал та НП • 24 липня, 12:34 • 22962 перегляди

Серію вибухів чутно на Дніпропетровщині

Неодноразові вибухи були чутні в Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі після того, як ПС попередили про наближення ракет.

Війна • 8 липня, 07:54 • 52893 перегляди

Шість громад отримали мобільні ЦНАПи – Федоров

Шість українських громад у Миколаївській та Дніпропетровській областях отримали мобільні Центри надання адміністративних послуг, які допоможуть жителям прифронтових територій отримати доступ до державних послуг швидше та комфортніше.

Суспільство • 5 липня, 09:03 • 31186 перегляди

За останню добу загарбники здійснили 404 обстріли по 8 населених пунктах Запорізької області

За минулу добу російські війська 404 рази обстріляли 8 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.

Суспільство • 18 червня, 04:11 • 31311 перегляди

На Дніпропетровщині сили ППО знищили п’ять шахедів

Підрозділи протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників-камікадзе у різних районах Дніпропетровської області під час нічних атак противника.

Суспільство • 14 червня, 04:43 • 35484 перегляди

Над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 "шахедів"

Українська система протиповітряної оборони збила 11 "шахедів" над Дніпропетровською областю вночі, причому безпілотники були знищені в різних районах.

Суспільство • 26 травня, 05:15 • 37585 перегляди

На Запоріжжі армія рф вдарила 434 рази, є загиблий

Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу у Василівському районі Запорізької області, де окупанти здійснили 434 обстріли 10 населених пунктів, застосувавши 189 БПЛА, 16 ударів з РСЗВ та 229 артилерійських ударів, зруйнувавши житлові будинки.

Війна • 21 травня, 06:16 • 25525 перегляди

Генштаб: ситуація на фронті загострена, на Харківському напрямку йдуть бої у напрямку села Стариця

Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.

Війна • 20 травня, 09:05 • 37876 перегляди

На фронті від початку доби 39 бойових зіткнень, тривають бої на Покровському та Краматорському напрямку - Генштаб

Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.

Війна • 19 травня, 08:23 • 38552 перегляди

З початку доби відбулося вже 44 бойові зіткнення: найбільше на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках

З початку доби відбулося 44 бойових зіткнення, більшість з яких на Покровському, Краматорському та Курахівському напрямках, оскільки противник продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Війна • 18 травня, 12:10 • 33529 перегляди

Ситуацію на Харківщині частково стабілізували, але окупанти атакують вздовж майже всієї лінії фронту - Генштаб

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема на північно-західних околицях Вовчанська, незважаючи на інтенсивні бої по всій лінії фронту, в результаті яких противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Війна • 15 травня, 17:57 • 41990 перегляди

На фронті 130 бойових зіткнень, росіяни інтенсивно атакують на Покровському напрямку - Генштаб

14 травня на лінії зіткнення відбулося 130 бойових зіткнень, під час яких противник інтенсивно атакував українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, завдавши 2 ракетних удари, 65 авіаударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Війна • 14 травня, 17:02 • 34153 перегляди

Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб

Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.

Війна • 14 травня, 10:51 • 28851 перегляди

Ворог уночі атакував Дніпропетровщину "шахедами", 4 знищені

Вночі ворог атакував Дніпропетровську область ударними безпілотниками дальнього радіусу дії, але українські військові знищили 4 безпілотники у Новомосковському, Кам'янському та Дніпровському районах, відновивши спокій у регіоні близько опівночі.

Війна • 14 травня, 05:54 • 20572 перегляди

росіяни 462 рази обстріляли Запорізьку область

Російські війська 462 рази обстріляли Запорізьку область, в тому числі 208 безпілотників та 232 артилерійських удари, цілями яких стали 7 населених пунктів.

Суспільство • 14 травня, 05:02 • 40635 перегляди

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб

Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.

Війна • 13 травня, 21:16 • 45605 перегляди

За добу 103 бойових зіткнення, ворог здійснив 100 авіаційних ударів та понад 50 обстрілів – Генштаб

За минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення, противник здійснив 100 авіаударів та понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а українські війська завдали ударів по 13 місцях зосередження живої сили противника та 7 об'єктах, у тому числі радіолокаційних станціях та системах протиповітряної оборони.

Війна • 5 травня, 16:56 • 68155 перегляди

В Україні через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті - Міненерго

Через негоду та ворожі обстріли в Україні відключено від електро- та газопостачання 7794 абоненти у 21 населеному пункті в різних областях.

Суспільство • 21 квітня, 10:27 • 76534 перегляди

росіяни атакували Дніпропетровщину, вибухи пролунали в Кам’янському районі - ОВА

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив про вибухи, що пролунали в Кам’янському районі Дніпропетровській області під час повітряної тривоги.

Війна • 20 квітня, 08:42 • 39558 перегляди

Троє людей загинули, 3 поранено внаслідок удару рф з "Градів" на Запоріжжі - ОВА

3 людини загинули, 3 отримали поранення внаслідок обстрілу з "Градів" Пологівського району Запорізької області, на фоні 357 ворожих обстрілів 8 населених пунктів.

Війна • 8 квітня, 05:25 • 29311 перегляди

російські удари пошкодили будівлі, автомобілі та лінію електропередач у Дніпропетровській області

У Дніпропетровській області удари рф пошкодили будівлі, автомобілі, лінію електропередач і спричинили вибухи в деяких населених пунктах.

Війна • 7 квітня, 05:27 • 46528 перегляди

Курирував фільтраційний табір у Запорізькій області: перед судом постане син начальника охорони януковича

28-річний співробітник фсб росії незаконно утримував українців, керував фільтраційним табором у Запорізькій області, де затриманих піддавали тортурам, а також організовував інсценування страт.

Війна • 2 квітня, 09:26 • 27076 перегляди