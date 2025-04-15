Кам'янське

Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб

Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.