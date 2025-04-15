Вночі 4 квітня Дніпропетровщина знову зазнала масованої атаки дронів. Поранено троє людей, є пошкодження у Дніпрі та Кам'янському, зокрема, загоряння та пошкодження адмінбудівель.
росія атакувала Дніпропетровщину шахедами. Під ударом опинилися Дніпро та Кам'янське, в обласному центрі виникли пожежі, пошкоджено адмінбудівлі.
Мешканцю Дніпропетровської області повідомлено про підозру у вбивстві Олександра Плахотніка. Мотивом злочину слідство вважає неповернення боргу, підозрюваний стежив за жертвою декілька місяців.
На узбіччі дороги в Кам'янському районі виявили тіло Олександра Плахотніка, колишнього віцемера та члена "Батьківщини". Поліція розпочала розслідування за статтею про умисне вбивство.
Правоохоронці України, Литви та Латвії викрили 14 учасників злочинної організації. Шахраї видурювали гроші у громадян ЄС, представляючись банкірами та правоохоронцями.
Кіберполіція затримала 25-річного хакера з Кам'янського, який зламав близько 10 тисяч електронних поштових скриньок. Зловмисник продавав викрадені персональні та фінансові дані у даркнеті.
Російські війська здійснили 333 атаки на 10 населених пунктів Запорізької області. Використовувалися авіаудари, БпЛА, РСЗВ та артилерія, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
У Кам'янському затримали 17-річних хлопця та дівчину за підпал двох автомобілів. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення, правоохоронці перевіряють версію замовлення від спецслужб РФ.
У Кам'янському викрито схему підробки документів для звільнення військовослужбовців. За 80 тис. грн видавалися фальшиві довідки про інвалідність родичів, що дозволяло уникнути служби.
Неодноразові вибухи були чутні в Дніпрі, Кам'янському та Кривому Розі після того, як ПС попередили про наближення ракет.
Шість українських громад у Миколаївській та Дніпропетровській областях отримали мобільні Центри надання адміністративних послуг, які допоможуть жителям прифронтових територій отримати доступ до державних послуг швидше та комфортніше.
За минулу добу російські війська 404 рази обстріляли 8 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.
Підрозділи протиповітряної оборони знищили п'ять безпілотників-камікадзе у різних районах Дніпропетровської області під час нічних атак противника.
Українська система протиповітряної оборони збила 11 "шахедів" над Дніпропетровською областю вночі, причому безпілотники були знищені в різних районах.
Одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу у Василівському районі Запорізької області, де окупанти здійснили 434 обстріли 10 населених пунктів, застосувавши 189 БПЛА, 16 ударів з РСЗВ та 229 артилерійських ударів, зруйнувавши житлові будинки.
Ситуація на фронті залишається напруженою, тривають бої на Харківському напрямку в напрямку села Стариця. З початку доби російські окупанти здійснили 533 обстріли та застосували понад 50 безпілотників-камікадзе, але українські війська відбивають атаки та тримають ситуацію під контролем.
Минулої доби на фронті російсько-української війни тривали інтенсивні бойові дії: відбулося 110 бойових зіткнень та 39 додаткових бойових зіткнень, українські війська відбили численні російські атаки, завдавши противнику значних втрат, зокрема 274 окупанта вбито та поранено, знищено або пошкоджено 19 одиниць озброєння та військової техніки.
З початку доби відбулося 44 бойових зіткнення, більшість з яких на Покровському, Краматорському та Курахівському напрямках, оскільки противник продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону українських військ.
Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку, зокрема на північно-західних околицях Вовчанська, незважаючи на інтенсивні бої по всій лінії фронту, в результаті яких противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
14 травня на лінії зіткнення відбулося 130 бойових зіткнень, під час яких противник інтенсивно атакував українські позиції, використовуючи перевагу в живій силі та техніці, завдавши 2 ракетних удари, 65 авіаударів та 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.
Вночі ворог атакував Дніпропетровську область ударними безпілотниками дальнього радіусу дії, але українські військові знищили 4 безпілотники у Новомосковському, Кам'янському та Дніпровському районах, відновивши спокій у регіоні близько опівночі.
Російські війська 462 рази обстріляли Запорізьку область, в тому числі 208 безпілотників та 232 артилерійських удари, цілями яких стали 7 населених пунктів.
Збройні сили України відбили 148 ворожих атак на різних ділянках фронту, включаючи Харківський, Куп'янський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Покровський, Курахівський, Врем'ївський та Придніпровський, покращивши тактичні позиції на деяких ділянках, незважаючи на інтенсивний вогонь противника.
За минулу добу відбулося 103 бойових зіткнення, противник здійснив 100 авіаударів та понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а українські війська завдали ударів по 13 місцях зосередження живої сили противника та 7 об'єктах, у тому числі радіолокаційних станціях та системах протиповітряної оборони.
Через негоду та ворожі обстріли в Україні відключено від електро- та газопостачання 7794 абоненти у 21 населеному пункті в різних областях.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив про вибухи, що пролунали в Кам’янському районі Дніпропетровській області під час повітряної тривоги.
3 людини загинули, 3 отримали поранення внаслідок обстрілу з "Градів" Пологівського району Запорізької області, на фоні 357 ворожих обстрілів 8 населених пунктів.
У Дніпропетровській області удари рф пошкодили будівлі, автомобілі, лінію електропередач і спричинили вибухи в деяких населених пунктах.
28-річний співробітник фсб росії незаконно утримував українців, керував фільтраційним табором у Запорізькій області, де затриманих піддавали тортурам, а також організовував інсценування страт.