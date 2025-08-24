$41.220.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Фронт 24 серпня: ЗСУ відбили 179 атак ворога, завдавши значних втрат

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Українські Сили оборони стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Впродовж минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень, знищено 910 окупантів та велику кількість техніки.

Сили оборони України стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Впродовж минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

У суботу, 23 серпня, росіяни завдали 61 авіаційного удару, скинули142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, зафіксовано 4363 обстрілів, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню. Також противник використав 3930 дронів-камікадзе.

Ворожих авіаударів зазнали населені пункти Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області; Приморське Запорізької області.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки загарбницьких військ. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 керованих авіабомб, та здійснив 176 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборонні рубежі Сил оборони у районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Кам’янка та у бік Зеленого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість ворожих атак. Українські війська відбивали штурмові дії противника у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак. Він намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 12 спроб йти вперед у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку 16 боєзіткнень відбулось у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Володимирівка, Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник впродовж минулого дня здійснив 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.

На Гуляйпільському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загальні втрати росіян минулої доби склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 121 безпілотний літальний апарат та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав співгромадян із Днем Незалежності, зазначивши, що справжня Незалежність неможлива без сильної армії.

Євген Устименко

