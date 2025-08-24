"Її не дарують - її виборюють та утверджують": Сирський привітав українців з Днем Незалежності
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав співгромадян із Днем Незалежності, зазначивши, що 34-ту річницю українці відзначають у бою. Він підкреслив, що справжня Незалежність неможлива без сильної армії.
Історія доводить: Незалежність - справа сильних, її не дарують, її виборюють та утверджують. Про це йдеться у привітанні українців із Днем Незалежності Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, повідомляє УНН.
За його словами, 34-ту річницю відновлення Незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом.
Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності. Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю
Він підкреслив, що справжня Незалежність неможлива без сильної та сучасної армії.
"За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого... Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію
На його переконання, українці відстять нашу Незалежність.
"Її найкращий гарант – це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер", - резюмував Сирський.
24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності. Цьогоріч це вже четверте святкування в умовах повномасштабного вторгнення росії.
