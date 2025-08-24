$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 40160 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 45141 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 40431 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 25671 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 50681 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 33375 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 33593 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26286 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25629 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14661 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
"Її не дарують - її виборюють та утверджують": Сирський привітав українців з Днем Незалежності

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав співгромадян із Днем Незалежності, зазначивши, що 34-ту річницю українці відзначають у бою. Він підкреслив, що справжня Незалежність неможлива без сильної армії.

"Її не дарують - її виборюють та утверджують": Сирський привітав українців з Днем Незалежності

Історія доводить: Незалежність - справа сильних, її не дарують, її виборюють та утверджують. Про це йдеться у привітанні українців із Днем Незалежності Головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, 34-ту річницю відновлення Незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом.

Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності. Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю

- зазначив Сирьский.

Він підкреслив, що справжня Незалежність неможлива без сильної та сучасної армії.

"За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого... Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію

- написав Головнокомандувач ЗСУ.

На його переконання, українці відстять нашу Незалежність.

"Її найкращий гарант – це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер", - резюмував Сирський.

Нагадаємо

24 серпня Україна відзначає 34-ту річницю Незалежності. Цьогоріч це вже четверте святкування в умовах повномасштабного вторгнення росії.

Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту23.08.25, 09:14 • 45142 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна