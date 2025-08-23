Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна не подарує свою землю окупантам.
Україна не подарує свою землю російським окупантам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистих заходів до Дня Державного прапора у суботу, передає кореспондент УНН.
Цей прапор (України - ред.) - це мета та мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть, тому що знають, що ми свою землю не подаруємо окупанту
Доповнення
Президент США Дональд Трамп 8 серпня заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".
Згодом Президент Зеленський чітко окреслив позицію України щодо так званого "обміну територіями". Він наголосив: жодних компромісів на рахунок українських земель бути не може, а історія боротьби доводить - Донбас, Крим та інші окуповані регіони є невід’ємною частиною держави.