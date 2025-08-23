Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту

Україна не подарує свою землю російським окупантам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистих заходів до Дня Державного прапора у суботу, передає кореспондент УНН.

Цей прапор (України - ред.) - це мета та мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть, тому що знають, що ми свою землю не подаруємо окупанту - заявив Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп 8 серпня заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Згодом Президент Зеленський чітко окреслив позицію України щодо так званого "обміну територіями". Він наголосив: жодних компромісів на рахунок українських земель бути не може, а історія боротьби доводить - Донбас, Крим та інші окуповані регіони є невід’ємною частиною держави.