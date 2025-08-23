Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту

$41.220.16
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 23383 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 26700 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 20551 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 23337 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 23473 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13318 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 23375 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 20130 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13766 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту22 серпня, 20:36 • 10834 перегляди
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки22 серпня, 23:14 • 9284 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів01:21 • 10660 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 01:51 • 4942 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців03:12 • 5648 перегляди
Публікації
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 944 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 17804 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 23383 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 23337 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 23473 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Європа
Краматорськ
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 20551 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 13290 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 15581 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 18564 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 26405 перегляди
Футбол
Лікарські засоби
Нафта
МіГ-29
Друга світова війна

Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не подарує свою землю окупантам.

Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту

Україна не подарує свою землю російським окупантам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час урочистих заходів до Дня Державного прапора у суботу, передає кореспондент УНН.

Цей прапор (України - ред.) - це мета та мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть, тому що знають, що ми свою землю не подаруємо окупанту

- заявив Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп 8 серпня заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Згодом Президент Зеленський чітко окреслив позицію України щодо так званого "обміну територіями". Він наголосив: жодних компромісів на рахунок українських земель бути не може, а історія боротьби доводить - Донбас, Крим та інші окуповані регіони є невід’ємною частиною держави.

Анна Мурашко

Політика
Дональд Трамп
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна